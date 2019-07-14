İzleyenleri Gözyaşlarına Boğan 10 Unutulmaz Film Sahnesi

Bir Reddit kullanıcısı olan "marco_augens", sitenin popüler konu başlıklarından olan "Ask Reddit"te "Hangi film sahnelerinde ağladınız?" sorusunu sordu. Kullanıcılardan gelen yanıtlar, sinema tarihinin hüzünlü yanına güzel bir ışık tuttu.

Yazının kalan kısmı, filmlerle ilgili spoiler barındırmaktadır.

Gladyatör - Final sahnesi:

Tarihin en etkili antik dönem filmlerinden olan Gladyatör'de, Russell Crow'un destansı oyunculuğuna tanık olduk. Maximus'un ailesinin intikamını almak için aldığı sorumluluk, hayat dersleriyle doluydu. Kapanış, tüm yaşananlara saygı duruşuydu:

"Seninle tekrar buluşacağız dostum, ancak henüz değil….henüz değil"

Truman Show - Truman'ın veda sahnesi:

"Eğer ki sizi göremezsem; iyi öğlenler, iyi akşamlar ve iyi geceler"

The Green Mile - John Coffey'in her sahnesi:

"Lütfen patron, beni karanlıkta bırakma. Karanlıktan korkuyorum."

Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) - Brooks buradaydı:

O piyano müziğini duyduğunuzda gözlerinizin dolması muhtemel. Zavallı adamın hiç şansı yoktu.

Avengers: Endgame - Iron Man'in ölümü:

"Tony Stark'ın bir kalbinin olduğunun kanıtı"

Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) - Paul Walker'a veda:

"Furious 7'nin sonu. Dom ve Brian'ın ilk filmde sürdükleri arabaları son kez beraber sürmeleri" – SgtB3nn1

Pan's Labyrinth'te (Pan'ın Labirenti) - Ofelia'nın sonu:

Filmi hem yazan hem de yöneten Guillermo Del Toro, bu sahneden dolayı hayranlardan bile tepki topladı.

Titanic - Yaşlı çiftin kabullenişi:

Titanic filminde gemi batarken kurtuluş olmadığını anlayan bir yaşlı çift, odaya sular girerken yataklarına dönüp birbirlerine sarılıyorlar. Kısa ama filmin en etkili sahnelerinden birisi.

Inside Out - Bing Bong'un ölümü:

Genç yaşlı demeden herkesi gözyaşlarına boğacak bir sahneydi. Bing Bong'un vedası belki de Pixar filmlerinin en hüzünlü anlarından birisiydi.

Sizi ağlatan film sahneleri hangileriydi? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.