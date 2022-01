İzel - Işıklı Yol şarkı sözleri! 'Işıklı Yol' şarkısının tüm sözleri nedir? Işıklı Yol yazarı kimdir, sözleri kime aittir?

İzel Işıklı Yol şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZEL - IŞIKLI YOL ŞARKI SÖZLERİ

Bugün günlerden pazartesi

Dünkü sessizlik

Bugünün habercisi

Önce hafif bir rüzgar

Ardından fırtına

Böyle başladı bu ayrılık hikayesi

*****

Sevmemiş miydi yoksa

Sevilmemiş miydim

Ne kadarı yalan

Ne kadarı gerçekti

*****

Özenle seçilmiş

Yalın cümleler kurduk

Vedalaşdık dışarıda

Fırtına dinmişti

*****

Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu

Yalnız mı yüreyeceğim

Seçtiğimiz filmleri birer birer

Yalnız mı izleyeceğim

*****

Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu

Yalnız mı yüreyeceğim

Seçtiğimiz filmleri birer birer

Yalnız mı izleyeceğim

Yalnız mı izleyeceğim

*****

IŞIKLI YOL ALBÜMÜ NEDİR, KİME AİT?

İzel'in 2007 çıkışlı 7. solo albümüdür. Albümdeki 10 şarkı İzel'in aranjörü Sinan Akçıl'a, ikisi Fettah Can'a aittir. Albümün miksajları İspanya'da, mastering'i Almanya'da, kayıtlar MDM Türkiye'de gerçekleşmiştir. İlk single Belli Mi Olur yaz aylarında sık sık çalınırken, standartların altındaki videosu ekranlarda çok sık gösterilmemesine neden olmuştur. Daha sonra ikinci single Gurur yaz ayları sonunda ekranlarda yerini almış ve bu şarkının video klibini Rafet El Roman yönetmiştir. Şarkı kısa sürede hit olmuş ve 2007 yılının en akılda kalan şarkılarından biri olmayı başarmıştır. 2008 başlarında da Hevesimi Kırma 3.single olarak belirlenmiş ve şarkıya Deniz Akel yönetmenliğinde bir video klip hazırlanmıştır. Ayrıca albümden single olarak çıkmasa da, Fettah Can imzalı "Her şey Ayrı" ,"Işıklı Yol" ve bir Sinan Akçıl parçası olan "Boş Yere" de radyolarda sık sık çalınmış ve listelere girme başarısı elde etmişlerdir. Bilhassa Her şey Ayrı adlı parça klibi çekilmeden Türkiye Billboard Listesi'nde 8 numaraya kadar yükselmeyi başarmıştır. Bunun dışında bu albüm İzel'in 20. sanat yılını kutladığı albüm olmuştur. İzel bu albümü hayranlarına teşekkür amacıyla yapmıştır. İzel'i hayranları yalnız bırakmamış ve albüm 80 bin tiraj elde etmeyi başarmıştır.

IŞIKLI YOL ALBÜMÜNDEKİ TÜM ŞARKILAR NELERDİR?

Belli Mi Olur

Hevesimi Kırma

Hatalım

Her şey Ayrı

Boş Yere

Bir Sene Oldu

Sana Ne Kadar

Sayende

Gurur

Taksi

Gelişi Güzel Değil (Ayrılık)

Işıklı Yol

Belli mi Olur ? (Summer Remix)

