İzel - Işıklı Yol şarkı sözleri! 'Işıklı Yol' şarkısının tüm sözleri nedir? Işıklı Yol yazarı kimdir, sözleri kime aittir?
İzel'in en sevilen şarkılarından birisi Işıklı Yol parçasıdır. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İzel birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Peki, İzel - Işıklı Yol şarkı sözleri! 'Işıklı Yol' şarkısının tüm sözleri nedir? Işıklı Yol yazarı kimdir, sözleri kime aittir? İşte tüm şarkı sözleri...
İzel Işıklı Yol şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bugün günlerden pazartesi
Dünkü sessizlik
Bugünün habercisi
Önce hafif bir rüzgar
Ardından fırtına
Böyle başladı bu ayrılık hikayesi
*****
Sevmemiş miydi yoksa
Sevilmemiş miydim
Ne kadarı yalan
Ne kadarı gerçekti
*****
Özenle seçilmiş
Yalın cümleler kurduk
Vedalaşdık dışarıda
Fırtına dinmişti
*****
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yüreyeceğim
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim
*****
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yüreyeceğim
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim
Yalnız mı izleyeceğim
*****
Bugün günlerden pazartesi
Dünkü sessizlik
Bugünün habercisi
Önce hafif bir rüzgar
Ardından fırtına
Böyle başladı bu ayrılık hikayesi
*****
Sevmemiş miydi yoksa
Sevilmemiş miydim
Ne kadarı yalan
Ne kadarı gerçekti
*****
Özenle seçilmiş
Yalın cümleler kurduk
Vedalaşdık dışarıda
Fırtına dinmişti
*****
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yüreyeceğim
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim
*****
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yüreyeceğim
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim
Yalnız mı izleyeceğim
İzel'in 2007 çıkışlı 7. solo albümüdür. Albümdeki 10 şarkı İzel'in aranjörü Sinan Akçıl'a, ikisi Fettah Can'a aittir. Albümün miksajları İspanya'da, mastering'i Almanya'da, kayıtlar MDM Türkiye'de gerçekleşmiştir. İlk single Belli Mi Olur yaz aylarında sık sık çalınırken, standartların altındaki videosu ekranlarda çok sık gösterilmemesine neden olmuştur. Daha sonra ikinci single Gurur yaz ayları sonunda ekranlarda yerini almış ve bu şarkının video klibini Rafet El Roman yönetmiştir. Şarkı kısa sürede hit olmuş ve 2007 yılının en akılda kalan şarkılarından biri olmayı başarmıştır. 2008 başlarında da Hevesimi Kırma 3.single olarak belirlenmiş ve şarkıya Deniz Akel yönetmenliğinde bir video klip hazırlanmıştır. Ayrıca albümden single olarak çıkmasa da, Fettah Can imzalı "Her şey Ayrı" ,"Işıklı Yol" ve bir Sinan Akçıl parçası olan "Boş Yere" de radyolarda sık sık çalınmış ve listelere girme başarısı elde etmişlerdir. Bilhassa Her şey Ayrı adlı parça klibi çekilmeden Türkiye Billboard Listesi'nde 8 numaraya kadar yükselmeyi başarmıştır. Bunun dışında bu albüm İzel'in 20. sanat yılını kutladığı albüm olmuştur. İzel bu albümü hayranlarına teşekkür amacıyla yapmıştır. İzel'i hayranları yalnız bırakmamış ve albüm 80 bin tiraj elde etmeyi başarmıştır.
- Belli Mi Olur
- Hevesimi Kırma
- Hatalım
- Her şey Ayrı
- Boş Yere
- Bir Sene Oldu
- Sana Ne Kadar
- Sayende
- Gurur
- Taksi
- Gelişi Güzel Değil (Ayrılık)
- Işıklı Yol
- Belli mi Olur ? (Summer Remix)