İzcilerden Başkan Güder'e ziyaret

MALATYA (İHA) - Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öğrencileri, İzcilik Haftası nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, izciliğin gerekliliğini insanlara anlatmak ve izcilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek adına her yıl 15 Şubat'ta kutlanan İzcilik Haftası nedeniyle Öncü Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Cengiz Uğur, Dernek Üyeleri, İzci liderleri ve minik izcilerle bir araya geldi. Kulüp çalışmaları ve sorunları hakkında Uğur'dan bilgiler alan Başkan Güder, ziyaretin anlamlı olduğunu ve gençliğimiz, çocuklarımız için yapılan güzel çalışmaların amacına ulaşması temennilerinde bulunarak derneğin çalışmalarında başarılar diledi.

"2010 yılından bu yana hizmet veriyoruz"

2010 yılından bu yana aktif olarak hizmet verdiklerini aktaran Öncü Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Cengiz Uğur, "2010 yılından beri Malatya'da aktif olarak gençlik ve izcilik çalışması yapıyoruz. İzcilik çalışmalarımız 7 yaşından 70 yaşına kadar izcilerimiz ile devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise çocuklarına yönelik yaptığımız güzel çalışmalarımız var. Kapalı alan çalışmaları ve özellikle doğa kampları bunlarından başında yer alıyor. Tabi buradaki gayemiz çocuklarımıza vatanı, bayrağı ve izciliği sevdirmek. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'i ziyaret ettik. Güzel karşılamalarından ötürü başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"İzcilik branşını Malatya'da yaygınlaştırmalıyız"

İzcilik branşının kent genelinde yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün izcilik kulübü hocalarımızı ve öğrencilerimizi belediyemizde ağırlıyoruz. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. İzciliğin amacı din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeden gençlere doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini sağlamaktır. Bu küçük izcilerimizin okul dışında da bir araya gelmesi ve sportif faaliyetlerde bulunması ayrı bir anlam ifade ediyor. Malatya'mızda izcilik branşını daha da yaygınlaştırmalıyız. Battalgazi Belediyesi olarak Türk İzciliğinin birleştirici misyonu içinde izciliğe destek vermeye artırarak sürdüreceğiz. Özellikle gençliğine değer veren ve bu gençlik için taşın altına elini koyan bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Bunun değerini bilmemiz gerek. Yerel yönetimler olarak bizlerde Malatya'mızda ve ilçemizde gençlik adına güzel çalışmalara ve yatırımlara imza atıyoruz Bu yatırımlar ve hizmetler sayesinde vatanını ve milletini seven bir gençlik yetişiyor. Gençliğimize verilen hiçbir emek zayi olmuyor, olmayacakta. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yerel yönetimlerde gençlik birimleri kuruldu. Bizimde 1 yılı aşkındır bu birimi kurduk ve aktif olarak gençlerimize hizmet veriyoruz" dedi. - MALATYA