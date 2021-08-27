İzcilerden aşure dağıtımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzcilerden aşure dağıtımı

İzcilerden aşure dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Kaşif Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü ile Kilis Nergis Çevre Eğitim ve Kültür Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kilis Kaşif Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü ile Kilis Nergis Çevre Eğitim ve Kültür Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanında Cuma Namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Aşura dağıtımına katıldı. Milletvekili Dülger, Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ile Kaşif Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü ve Kilis Nergis Çevre Eğitim ve Kültür Derneği üyelerine teşekkür etti.

Bin kişiye aşure kısa süre içerisinde dağıtımı gerçekleşti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Kemal Sunal Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Arda Güler Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzcilerden aşure dağıtımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:11:35. #1.15#

title