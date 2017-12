'İyilik Melekleri' Hayalleri Gerçekleştirmeye Bir Adım Daha Yaklaştı!

Ev sahipliğini İyilik Melekleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilay Çeteci ve dernek üyelerinin üstlendiği geceye, Gülriz Sururi, Azra Akın, Demet Özdemir, Merve Özbey, Hatice, Uraz Kaygılaroğlu, Çetin Altay, Yılmaz Vural, Ahmet Selçuk İlkan gibi ünlü isimler de katıldı. Demet Özdemir yaptığı konuşmada, "Benim küçükken bir odam yoktu ama çok büyük hayallerim vardı. Bundan sonra da her zaman kız çocuklarımızın yanında olacağım, hep beraber olacağız" dedi.

Kuruluşunun 4'üncü yılını geride bırakan ve 'Her Şey Çocuklar İçin' sloganı ile hareket eden İyilik Melekleri Derneği, dün akşam Grand Cevahir Otel'de düzenlenen yardım gecesiyle 112 çocuğun hayalini daha gerçeğe çevirdi. Sunuculuğunu Hakan Bilgin'in yaptığı, Gülriz Sururi, Azra Akın, Demet Özdemir, Merve Özbey, Hatice, Uraz Kaygılaroğlu, Çetin Altay, Yılmaz, Vural, Ahmet Selçuk İlkan gibi ünlü isimlerin de katıldığı gecenin ev sahipliğini ise İyilik Melekleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilay Çeteci ve dernek üyeleri üstlendi. Türkiye'nin dört bir yanından aileleriyle birlikte geceye katılan çocuklar, gece boyunca eğlenceli dakikalar geçirdi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Nilay Çeteci, "Bu kadar harika ve gönlü büyük insanlarla birlikte olmaktan son derece mutluyum. Her zaman yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmek için bir sürü evim ve fırsatım olmalı dediğim bir hayalim oldu. Bugüne kadar yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yardımlarından ötürü Gülriz Sururi'yi ise derneğimizin annesi ilan ediyorum" dedi. Çocuk gelinlerin, eğitimleri ertelenen kız çocuklarının ülkedeki daimi kanayan yara olduğunu belirten Çeteci, "Biz de bu yıl onlar söylesin, onlar karşı çıksın biz de seslerini duyuralım istedik. En ücra köşedeki kızlarımıza ulaşmaya çalışarak onlara hayallerinin ne olduğunu sorduk. Sahip olmak istedikleri şeyleri kızlarımıza armağan etmeye karar verdik ve çok sayıda kızımızın hayalini gerçekleştirdik" diye konuştu.

" KÜÇÜKKEN BİR ODAM YOKTU AMA HAYALLERİM VARDI"

Geceye katılan Demet Özdemir, "Benim küçükken bir odam yoktu ama çok büyük hayallerim vardı. Bundan sonra da her zaman kız çocuklarımızın yanında olacağım, hep beraber olacağız" derken; Azra Akın ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Bundan sonraki dönemde İyilik Melekleri Derneği'yle çok daha güzel şeyler yapmayı çok isterim."