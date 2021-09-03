İyidere-İkizdere Yolu ve Hurmalık Tünelleri nerede, haritadaki yeri neresi? Hangi ilde ve ilçede bulunuyor?

Son dakika gelen haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İyidere-İkizdere Yolu ve Hurmalık Tünellerinin açılışını gerçekleştiriyor. Açılış programı Twitter'dan canlı olarak paylaşılmaktadır. Bunun ardından vatandaşlar, İyidere-İkizdere Yolu ve Hurmalık Tünelleri nerede, haritadaki yeri neresi? Hangi ilde ve ilçede bulunuyor? merak etti. İşte hakkında bilgiler...

Yeni açılacak olan İyidere-İkizdere Yolu ve Hurmalık Tünelleri hangi ilde bulunuyor, hangi ilçede bulunuyor? Haritadaki yeri neresi? merak edildi. Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İYİDERE-İKİZDERE YOLU VE HURMALIK TÜNELLERİ NEREDE?

İyidere-İkizdere Yolu ve Hurmalık Tünelleri, Rize ilimizde bulunmaktadır. İyidere-İkizdere Yolu ve Hurmalık Tünelleri açılışı bugün yani 3 Eylül Cuma günü gerçekleştiriliyor. Yarın yani 4 Eylül Cumartesi ise Salarha Tüneli açılışı gerçekleştirilecek.

Rize haritadaki yeri

İyidere-İkizdere Yolu ve Hurmalık Tünelleri projesi 2017 yılında başlamıştı. Salarha Tüneli projesi ise 2019 yılında başladı. 3-4 Eylül 2021 tarihlerinde 2 projenin de açılışı gerçekleştirilecek.

İYİDERE NEREDE?

İyidere, Rize ilinin bir ilçesidir.

Coğrafi yapının yarattığı koşullar dolayısıyla köy ve kasaba arasında bir profile sahiptir. Genel iş kaynakları, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve çay tarımıdır. Çay tarımında genellikle kadınlar çalışırken, erkekler de bölge sayısı yaklaşık 15'i bulan çay fabrikalarında çalışmaktadır. Ayrıca ilçenin sahilde bulunması balıkçılık yapılmasına da olanak vermiştir.

İyidere yeşilliklerin sonsuz olduğu bir yer gibidir. Yaklaşık yüzölçümüm 25 kilometre karedir. Trabzon sınırına çok yakındır. Rize iline mesafesi 14 km'dir. Doğusunda yine Rize ilinin Derepazarı ilçesi batısında ise Trabzon ilinin Of ilçesi bulunmaktadır. Güneyinde Rize'nin Kalkandere ilçesi kuzeyinde ise Karadeniz sahili vardır. Doğu ve güneye gidildikçe rakım yükselir. Kıyıda iklim iç bölgelerine göre daha ılımandır. Ortalama sıcaklık 14 derece, ortalama yıllık yağış miktarı ise metrekareye 230 kilogramdır.Her ne kadar yağış miktarı Türkiye ortalamasına göre fazla olsa da özellikle sahilleri oldukça ilgi çekicidir.Turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Metropol İlçe İyidere, plajlarıyla namını birkaç sene sonra tüm Türkiye'de duyuracağına kesin gözüyle bakılıyor.Ayrıca son yapılan ölçümlerde deniz suyunun son derece temiz olduğununda altı çiziliyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İKİZDERE NEREDE?

İkizdere, Rize iline bağlı bir ilçedir.

Çamlık ve Cimil derelerinin birleştiği yerde kurulan İkizdere, adını bu derelerden almıştır. İlçe toprakları dağlıktır. Dağlar dar vadilerle parçalanmış olup yüksek kesimlerinde yaylalar bulunur. Bu yaylalar; Çağrankaya Yaylaları, Ovit Yaylası, Demirkapı Yaylası ile Şimşirli ve Ilıcaköy maden suyu kaynakları doğal güzelliklerinin başında gelmektedir.

Başlıca akarsuyu İkizdere'dir. İkizdere üzerinde elektrik üretmek gayesiyle bir santral kurulmuştur. Dağlar zengin ormanlarla kaplıdır. İlçe topraklarını İkizdere sulamaktadır. Rize Dağlarından kaynaklanan Çamlık ve Cimil Dereleri ile Karadere'nin birleşmesinden oluşan İkizdere, kuzeye doğru akar ve ilçe sınırları dışına çıkar. Dağların doruklarında buz yalakları ve buzul gölleri vardır.

HURMALIK NERESİ?

Hurmalık, Rize ilinin Kalkandere ilçesine bağlı bir köydür. Hurmalık, Kayabaşı köyünden ayrılarak köy statüsü aldı. Köy; Rize il merkezine 43 km, Kalkandere ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır.

Hurmalık haritadaki yeri: