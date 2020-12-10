İYİ Partili Türkkan'dan bomba iddia: Göreceksiniz 6 ay sonra Demirtaş tahliye edilecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Tükkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyen Türkkan, 14 gün kapanma çağrısını yineledi, vatandaşın yaşadığı ekonomik zorlukların çözümü için önerilerde bulundu. "Vergisi, stopajı derken insanlar artık yazar kasa fırlatmıyor. Dükkanlarının tabelasını parçalıyor artık. Acı reçete diye ahkam kesiyorlar. İnsanlara zehir olan bir iktidarla karşı karşıyayız" diyen Türkkan bu kışın daha ağır geçmemesi için iktidarın acil önlemler alması gerektiğini ifade etti.

"9 MİLYON KİŞİYE MAAŞ BAĞLANMALI"

Türkkan iktidarın acil olarak alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

- İş yerleri kapatılanlar başta olmak üzere, pandemiden etkilenmeye devam eden mükellefler için vergi ve sigorta uygulamaları ile ilgili mücbir sebep hükümleri uygulanmalıdır.

- Yapılandırma yasası ölü doğmuştur. Pandemide ikinci dalgayı yaşarken, mükelleflerin 31 Ağustos 2020 öncesi borçlarını taksitlendirerek ödeyeceklerini düşünmek, aşırı iyimserlikten öteye gitmemektedir. O yüzden ilk ödemeler 2021 yazına ertelenmelidir.

- İşsizlik Fonu'ndaki kaynağın yeterli olduğu dikkate alınarak; kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği aylık ödemelerinin aylık tutarın 2 bin 500 TL'nin altında olmaması gerekmektedir.

- Kayıt dışı çalıştırılan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 9 milyon kişiye, pandemi bitinceye kadar vatandaşlık maaşı bağlanmalıdır.

- Karşılıksız çek nedeniyle hapse girmemek için borçluya alacaklılarla anlaşmak için tanınan bir yıllık sürenin sonuna gelindi. Pandeminin devam ettiği dikkate alınarak, bu durumda olanlara alacaklılar ile anlaşmak için bir yıl daha ek süre tanınmalı.

- Ödenemeyen elektrik, su ve doğalgaz paraları ile ilgili olarak, kapatma işleminin yapılması engellenmeli.

- Pandemi boyunca ücretsiz internet hizmeti verilmeli.

"ALKOL YASAĞI VİRÜSÜN YAYILMASINA KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİR Mİ?"

Türkiye'nin kaynak sorunu değil kaynakların nereye harcanacağı ile ilgili tercih sorunu olduğunu söyleyen Türkkan, hafta sonu marketlerde alkol satışı yasağını da eleştirdi. Türkkan, "Eğer bu, virüsün yayılmasında önleyici tedbir ise o zaman hiç sattırmayalım. Ama yok özel yaşama müdahale ise bunu doğru bulmayız. Peki yarın da bir başkası gelirse ezan saatinde sokağa çıkmak yasak derse ne yapacaksınız? Buna evet mi diyeceğiz böyle bir şey olabilir mi? Maksat haramı kısıtlamaksa son beş yılda Diyanet, faizinden 7.4 milyon lira kazandı. Bu haramı görmezden gelirseniz diğer haramlarla ilgilenmek çok haddiniz olmaz" dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz." açıklamasına değinen Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı böyle dediyse benim endişem var. Gerçek anlamda terörist diyorsa, terörist olduğuna inanıyorsa, bu teröristi 6 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı tahliye edecektir." dedi.

Türkiye'de en büyük teröristin, terörist başı Abdullah Öcalan olduğunu vurgulayan Türkkan, Öcalan'ın mektubunun yerel seçimlerde okutulmasına müsaade edildiğini söyledi.

Terörist ayrımı yapıldığını savunan Türkkan, "Selahattin Demirtaş terörist, bu da terörist. Sizin için, sizinle beraber hareket eden teröriste 'iyi' deyip hareket etmeyene 'kötü terörist' deme şansınız yok. Bunda bir ayrımcılığa giderseniz Türkiye'nin sonu kötü olur." yorumunu yaptı.

BAKAN GÜL'ÜN AÇIKLAMASINA YANIT

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Anayasa kararları bağlayıcıdır." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Türkkan, "Adalet Bakanı, hakimlerin tavrından ve tutumundan rahatsız. Ama burada yapması gereken, bu şekilde şikayet etmek yerine Anayasa Mahkemesinin kararını tanımayan hakim hakkında soruşturma başlatmak. HSK'nin bu konuda harekete geçmesi lazım." yanıtını verdi.

Tank Paleti Fabrikası konusundaki tartışmalarla ilgili soru üzerine de Türkkan, "Peşkeş çekilmiştir orası. Bu ayıptan emin olun başta Hulusi Akar olmak üzere herkes utanıyor. Sadece orayı alanla orayı verdiren bu konuda kayıtsız. Onun dışında iktidar mensupları, milletvekilleri dahi bu ayıptan utanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı