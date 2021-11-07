İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i protesto eden Tahir Gümren isimli şehit yakınının kulağına eğilerek sinkaflı bir küfür etmişti. Bunun üzerine büyük tepkiler alan Türkkan, önce sosyal medyadan küfür ettiğini inkar etmiş ancak sonradan yayınladığı bir video ile küfür ettiğini kabul ederek herkesten özür dilemişti.

Yaşanan olayla ilgili İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, valiliklerin İYİ Parti'ye karşı eylem çağrısında bulunduğunu öne sürdü.

"VALİLERİ İKTİDARIN DEĞİL DEVLETİN VALİSİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamasında Koray Aydın, şunları söyledi:

"Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra valiliklerin; koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz. "

NE OLMUŞTU?

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

ÖNCE "PROVOKASYON" DEDİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Türkkan, Twitter yaptığı açıklamada, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfrettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfretti' diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir özür videosu yayınlayan Türkkan şunları söyledi:

"Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medyadan hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç hoş olmayan bana da yakışmayan ifadeler. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Genel Başkanımızdan özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu, yanlıştı ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla heyecan şimdiye kadar doğru bulmadığım hatayı yapmaya sevk etti. Tekrar tüm milletimizden özür diliyorum."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet