İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba kanun" teklifinin ana özelliğinin "Türkiye'nin gelecek seçime olağanüstü hal şartlarında girmesini sağlamak" olduğunu savundu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba kanun" teklifinin ana özelliğinin "Türkiye'nin gelecek seçime olağanüstü hal şartlarında girmesini sağlamak" olduğunu savundu.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "Türkiye'nin kanun yapma sürecinin çöküşünün örneğini teşkil ettiğini" öne sürdü.

25 maddenin 3 maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile ilgili olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Yap boz tahtasına dönmüş bir kanun yapma süreci içindeyiz." dedi.

Bu torba kanunun ana özelliğinin "Türkiye'nin önümüzdeki seçime olağanüstü hal şartlarında girmesini sağlamak" olduğunu iddia eden Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"OHAL uygulamalarının üçer yıl daha uzatılması teklif edilmektedir. Türkiye'ye de, 84 milyona da gerçekten yazık edilmektedir. 2021 yılında bütün dünya demokrasi ve özgürlüğe yelken açmışken, bir seçime daha OHAL şartlarında girme hesaplarının yapılması, Türkiye'nin patinaj yapmasının hatta bütün alanlarda geri düşüşünün temel nedeni olarak görülmektedir. 'Türkiye, neden dünyanın en çok faizini ödeyen ülkedir; Türkiye, neden en fazla risk pirimi ödeyen ülkedir; Türkiye, neden işsizlik ve enflasyonda dünya lideridir?' sorularının temelinde bu yatmaktadır. Türkiye'nin anayasasında, kanunlarında ve devletin işleyişi içinde onlarca, yüzlerce tedbir vardır. Özgürlük alanlarının daha fazla daraltılması doğru değildir."

Teklifteki, Merkez Bankasında görev yapan kamu üniversitelerindeki personelin görevlerine devamı maddesinin, kişiye özel bir düzenleme olduğunu savunan Tatlıoğlu, kişiye özel kanun düzenlemelerinin, bir ülkenin ne kadar ciddiye alındığını da gösterdiğini kaydetti.

Tatlıoğlu, "Özellikle deniz kenarları ve buralara yakın alanların satışını; makine kimyanın anonim şirkete dönüştürülmesini, TEİAŞ'ın borsaya arzını, hiçbir kamu malını geride bırakmama düşüncesinin bir ürünü olarak görüyoruz. Kalan kamu mallarını tam bir rant paylaşımına sunma düşüncesinin bir ürünü olarak görüyoruz. Türkiye'yi, AK Parti sonrası yönetecekler bu maliyetlerin altından kalkacaklardır ama bunlarla ilgili araştırma, soruşturma sürecini başlatacaklardır. Bu işlere dahil olanların hepsine duyuruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tatlıoğlu, en kısa sürede milli iradeye gidilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden