İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu Bursa'da konuştu Açıklaması

BURSA (AA) - İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Bugün genel başkanıyla Türkiye'nin caddelerini, sokaklarını, esnaflarını kim ziyaret ediyor, kapılarını kim çalıyorsa o genel başkan ve o parti, iktidar olacaktır." dedi.

Partisinin Bursa İl Başkanlığınca düzenlenen "17 gecede 17 ilçe ve 712 köy" programı kapsamında gerçekleştirilen Nilüfer ilçesi ziyaretine katılan Tatlıoğlu, yaptığı konuşmada, iyi günlerin çok yakında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlenmek için her şeye sahip olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Türkiye'nin meselesi, yönetim meselesidir. Türkiye, değişimin eşiğindedir. Siyaset, rekabet işidir. Siyasi partiler, ülkeyi yönetmek için kurulur. Biz de bunun için kurulduk." diye konuştu.

"Türkiye'nin iktidarının kim olacağını" soran Tatlıoğlu, "Bugün genel başkanıyla Türkiye'nin caddelerini, sokaklarını, esnaflarını kim ziyaret ediyor, kapılarını kim çalıyorsa o genel başkan ve o parti, iktidar olacaktır." dedi.

Tatlıoğlu, ülkenin iyi günlere kavuşması için gösterdikleri gayreti sürdüreceklerini vurgulayarak, "Hep beraber, birlik, bütünlük içinde, 84 milyonla el ele tutuşmaya söz verdik. Biz, Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Bu konuda milletle beraber oluyoruz. İnsanımıza dokunacağız, onlarla halleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da şunları kaydetti:

"İsmi ne olursa olsun, 3 ay içinde yapılacak bir seçime hazırlıklı olmak zorundayız. Nefesimizi iyi ayarlamak zorundayız. Bu, 18 aylık bir maraton da olabilir, onların iddia ettiği gibi, ramazan ayı sonrasına rastlayacak bir erken seçim de olabilir. Dolayısıyla birlikteliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz. Alnımızın akıyla, daha güçlü bir güzergahta ilerlemeye kararlıyız."

Daha sonra Tatlıoğlu ve Erozan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü ile pazar esnafını ziyaret etti.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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