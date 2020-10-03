İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi

03.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:13
İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi

ÇANKIRI'da İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığı binasının penceresinde bulunan Atatürk posteri boyanarak tahrip edildi.

ÇANKIRI'da İYİ Parti  Orta İlçe Başkanlığı binasının penceresinde bulunan Atatürk posteri boyanarak tahrip edildi. İl Başkanı Aydın Akbaş, saldırıyı kınadıklarını belirterek, faillerin yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Orta ilçe merkezinde bulunan İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nın penceresine yapıştırılan Atatürk posterinin yüz kısmı, dün gece kimliği belirsiz kişilerce boyanarak tahrip edildi. İYİ Parti İl Başkanı Aydın Akbaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dün İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığı binasının ön giydirmelerine saldırı yapıldığını belirtti. Saldırıda camda bulunan Atatürk'ün posterinin boyanarak tahrip edildiğini kaydeden Akbaş, "Bu saldırıyı hem partimize hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılmış hain bir saldırı olarak görüyor, şiddet ve nefretle kınıyorum. İlçe Başkanımız Hasan Canbaz, konu hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunmuştur. Çankırı İl Başkanlığı olarak bu eylemi düzenleyen partimiz ve Atatürk düşmanları şahısların bir an önce yakalanarak Türk adaletine hesap vermelerini bekliyorum. İYİ Parti'nin yükselişini ve iktidar yürüyüşünü kimse engelleyemeyecektir. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.


İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi
İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Esra Erol Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Babel Ryan Babel Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 17:34:49. #1.15#
title