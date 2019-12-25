: İYİ Parti'li isme 24 saat içinde 2 silahlı saldırı!

25.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:59

Geçtiğimiz günlerde Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a trafikte seyir halindeyken gerçekleştirilen silahlı saldırı girişiminin ardından, İYİ Parti Gölcük İlçe Yöneticisi Yunus Çolak'a da bir gün içerisinde 2 kez silahlı saldırı düzenlendi.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞMURU

Silahlı saldırıların ilki sabah 9.30 sularında, Çolak'a ait iş yerine gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz saldırgan ya da saldırganlar iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırısı sonrası şans eseri iş yerinde ölen ya da yaralanan olmadı. Silahlı saldırı olayının ardından 24 saat geçmeden ikinci saldırı gerçekleştirildi.

İKİNCİ SALDIRI ÖZEL ARACA

Sabaha karşı 1.30 sularında meydana gelen ikinci silahlı saldırıda, Yunus Çolak'a ait özel aracın camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şimdiye kadar kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI SALDIRILARI KINADI

Konuyla ilgili İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmai Aynacı tarafından yapılan yazılı açıklamayla saldırılar kınandı.

Kınama metninde şu ifadelere yer verildi:

İlçemizde yaşanmış olan silahlı saldırı ile alakalı basın açıklamamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. İYİ Parti Gölcük İlçe Muhasibimiz Sayın Yunus Çolak beyin iş yerine ve arabasına bir silahlı saldırı düzenlenmiş olup herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Dün sabah 09.30 itibarıyla Yunus Çolak Beye ait olan Çolak Yapı Market isimli iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı yapılmış ve aynı anda dükkanda bulunan çalışan ve müşterilerin yarım metre yakınına kadar isabet etmiştir. Yapılan saldırı sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

"SUÇLULAR ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞIYOR"

Gündüz olan bu olayın şoku atlatamamışken gece 01.30 saatlerinde de İlçe muhasibimiz Yunus Çolak beyin özel aracına yeni bir silahlı saldırı daha yapılmış ve aracın arka camı kurşunlardan dolayı parçalanmıştır. Bir günde iki silahlı saldırı yapılmış olmasına rağmen suçluların elini kolunu sağlayarak dolaşıyor olmalarını şiddetle kınıyoruz.

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