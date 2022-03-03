İYİ Parti'li Cesur: "Isparta'nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım"

ISPARTA (AA) - İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintisine ilişkin, "Isparta'nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi ve vatandaşların zararlarının karşılanması lazım." dedi.

Cesur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da bir ay içerisinde ikinci kez elektrik kesintisi yaşandığını, vatandaşların karanlığa, soğuğa terk edildiğini öne sürdü.

Önceki elektrik kesintisinden ders çıkarılmadığını savunan Cesur, "Görülen o ki her felakette olduğu gibi iktidar ve bu hadisenin sorumluları 'neyse geçti gitti, bunu da atlattık' diyerek üzerine örtmüşler, atlattıklarını düşünmüşler. Isparta halkının başına gelen bu önemli hadiseyi atlatılacak küçük bir kriz olarak görmüşler." ifadelerini kullandı.

Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerindeki elektrik kesintisinin yoğun kardan kaynaklandığını aktaran Cesur, kesintiden dolayı esnafın ciddi zarara uğradığını öne sürdü.

Bu kesintilerin sadece Isparta'da olmasına ilişkin bir açıklama yapılmadığını aktaran Cesur, "Dünyada 12 ayı kışta ve karda geçiren ülkeler, şehirler var. Onlarda elektrik kesilmezken neden bizim Isparta'mızda bu hadise yaşanıyor? Bizi karanlığa ve soğuğa mahkum eden nedir? Özelleştirmişsiniz, denetlememişsiniz ve sonuç bu. Bu çağda bu ülkenin bir toprağına bu yakışmıyor. Isparta'nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi ve vatandaşların zararlarının karşılanması lazım." diye konuştu.