İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandı
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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

18.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:01

Milletvekili Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

"TEMASI OLAN VATANDAŞLARIMIZ TEST YAPTIRSIN"

Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, "Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

AA Editörü - Abdülhamit Yaşar
Abdülhamit Yaşar
AA Editörü
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