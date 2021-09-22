İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Urla'yı ziyaret etti - Haberler
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Urla'yı ziyaret etti

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Politika
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Urla'yı ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Urla ilçesinde partililer ve esnafla görüştü.

İZMİR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Urla ilçesinde partililer ve esnafla görüştü.

Urla ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, yeni üyelere rozetlerini taktı. Dervişoğlu, İlçe Başkanı Yüksel Bıyık'a da plaket verdi.

Malgaca Pazarı ve Köprübaşı'nda esnaf ziyaretleri yapan Dervişoğlu, sohbet etti.

Urlalı muhtarlarla da bir araya gelen Dervişoğlu, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Urla'yı ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Urla'yı ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Urla'yı ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Urla'yı ziyaret etti

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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Haber: İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Urla'yı ziyaret etti - Haberler
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