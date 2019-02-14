İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletvekili arkadaşlarımız başta olmak üzere teşkilatlarımız, bir bütün olarak genel merkezimiz, Burhanettin Kocamaz başkanımın arkasındayız." dedi.

Akşener, Mersin'deki programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Sonrasında Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda konuşan Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Burhanettin Kocamaz'a, 31 Mart'taki yerel seçim için destek istedi.

Akşener, yerel seçimlerin, Türkiye'nin bekası olarak gösterildiğini belirterek, "Beka meselesinin yerel seçimlerle bir alakası yok. Anlıyorum, beyefendilerin bir sandalye, koltuk bekası meselesi var ama kaçırılan konu şu, bu seçimde biz muhtar, belediye meclis üyesi, ilçe belediye başkanlarını, il belediye başkanlarını seçeceğiz. Bu seçimde inşallah Burhanettin Kocamaz'a devam diyeceğiz." diye konuştu.

Akşener, Türkiye'nin ekonomisine de değinerek, şöyle konuştu:

"Beka beka deyip, bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir. Mutfak ve tencerenin yangını, her hükümeti düşürmüştür. Bu defa bu hükümetin kulağını çekeceksiniz. Bu kulağı çekmezseniz, bakın 24 Haziran'dan sonra dediklerim birer birer çıkıyor, o kulağı kızartmazsanız, bu uyarıyı vermezseniz 1 Nisan'dan sonra zam yağmuruna tutulacaksınız. Çünkü 4 yıl seçim yok. Dolayısıyla ne Sayın Cumhurbaşkanının koltuğu tehlikede ne de diğer ortağının koltuğu tehlikede. O zaman bizi attığı için komple rahat. Koltuk ferah. Orada bir sorunumuz yoktu. Hepimizi attı."

İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalarını anlatan Akşener, birçok önerge verdiklerini söyledi.

Akşener, partililerden, yerel seçim öncesinde vatandaşların kapılarını tek tek çalarak, belediye başkan adayları için çalışmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Kocamaz'ı makamında da ziyaret eden Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milletvekili arkadaşlarımız da başta olmak üzere teşkilatlarımız, bir bütün olarak genel merkezimiz, sayın Burhanettin Kocamaz başkanımın arkasındayız. İnşallah 1 Nisan şakasını Mersinliler, ayın 31'inin akşamı saat 24.00'ten sonra yapmış olacaklar. Mersin bizim için çok önemli." dedi.

Akşener, İYİ Parti'nin kurulduğundan beri önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, "İYİ Parti kurulmasaydı, 3 bin 600 ek gösterge gündeme gelir miydi? İYİ Parti olmasaydı, asgari ücrete zam gelir miydi? 2 bin 20 lira demiştim, zam olabilir miydi? Şimdi emekliler için söylüyoruz inşallah getirilecek." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Ordu'da İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'den belediye başkan adaylığı sürecini sorması üzerine Akşener, "Sayın İdris Naim Şahin ile bir görüşme yaptı arkadaşlarımız ama ben yoldaydım dolayısıyla bu konuda size 'Evet budur veya hayır budur' diyemem." ifadesini kullandı.

Akşener, kentteki programı kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezini de gezerek, vatandaşlara ve çalışanlara çiçek hediye etti.

Kaynak: AA