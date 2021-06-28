İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Milas mesaisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Muğla Milletvekili Prof. Dr.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, çok sayıda parti milletvekilleri, İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, başta Milas İlçe Başkanı Kasım Özkan olmak üzere çok sayıda çevre illerin il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Milas merkezde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Genel Başkan Akşener Kadıağa Caddesi'nde toplanan vatandaşlara da seslenerek, "Kim gelirse gelsin hesap sormaktan korkmayın" dedi.

Milas - Bodrum Havalimanı'ndan uzun araç konvoyu eşliğinde Milas'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partilileri davul zurna ile karşıladı.

Kadıağa Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, özellikle pandemi sürecindeki sıkıntılarını dinleyen Genel Başkan Akşener; "Buraya bugün oy istemeye, siyaset yapmaya, partimin propagandasını yapmaya gelmedim. Bugün arkadaşlarımla birlikte sizleri ziyaret ederek, sorunlarınızı, sıkıntılarınız dinlemek ve ülkeyi yönetenlere bunları aktarmak için buradayım. Nasıl ki esnaf için müşteri velinimet ise, seçmen de siyasetçi için aynıdır. Oylarınız artık midenizdedir. Oradan onu çıkarmak kolay değildir, kolay da olmamalıdır. Yarın seçim zamanı kim gelirse gelsin, oy istediği zaman sizin için ne yapacağını sorun. Bulunduğunuz, yaşadığınız yerle ilgili hangi projelerinin olduğunu sorun. Kısaca hesap sorun" diyerek söze başladı ve sonrasında esnafın kendisine aktardıklarını dinledi.

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Milas Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı üyelerin sorunlarını Genel Başkan Akşener'e iletirken, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı da, Milaslı çiftçinin sorunlarını aktardı.

Akşener'in ziyaret programına; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP İlçe Başkanı İlgin Göktepe başta olmak üzere, çok sayıda belediye meclis üyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşu, oda ve derneklerin başkanları, mahalle muhtarları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu da katıldı.

Akşener'e, Milas İlçe Başkanı Kasım Özkan, üzerinde genel başkanın ismi yazılı Yağlık (Yörük kıyafetinin bir parçası) ve çiçek takdim ederken, toplanan kalabalık sık sık Genel Başkan Akşener lehine sloganlar attı.

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında ise bölgede bulunan bir vatandaşın korumalar tarafından darp edildiği iddia edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen arbede sırasında vatandaşların "Çok yanlış bu şeklide davranılmaz. Adamı dövüyorlar. Herkesin görüşü farklı olabilir" ifadeleri dikkat çekti.

(Oktay Çayırlı/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı