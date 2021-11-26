ANTALYA (Habermetre) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ülke gündemindeki konuların ele alındığı ziyarette Başkan Böcek, "Antalyamız için yapılması gereken ne varsa siyaset üstü davranarak yapıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran ve parti yönetim kurulu üyeleri ile Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'yı ağırladı. Ekonominin kötü olduğunu, bunun ülkenin idari yönetim sisteminin kötü olmasından kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Bahadır Erdem, İYİ Parti olarak iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerini kamuoyuna açıkladıklarını hatırlattı. Erdem, bu çerçevede ülke için olmazsa olmaz durumundaki kuvvetler ayrılığı sistemini vatandaşa anlatmak için Antalya'da olduklarını söyledi. Erdem, Başkan Böcek'e çalışmalarında başarılar diledi.

SİYASET ÜSTÜ DAVRANIYORUZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Biz bu yola birlikte çıktık" diyerek, CHP ve İYİ Parti'nin adayı olarak seçime girdiğini ve kazandığını söyledi. Başkan Böcek Antalya'da ittifak olarak siyaset üstü davrandıklarını ve Antalya için yapılması gereken ne varsa yaptıklarını kaydetti.

ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Pandemi ve ekonomik kriz ağırlıklı gerçekleşen sohbette Başkan Böcek, "Beraberce elimizden geldiğince vatandaşlarımızın dertlerine derman oluyoruz. Vatandaşlarımız haklı olarak ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar içerisinde. Pandemi süreci esnafımızı daha da zor duruma düşürdü. Elimizden geldiğince esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

13 YILDA ÖDENENDEN DAHA FAZLA BORÇ ÖDEDİK

Dövizdeki kur artışının belediyeleri de zor duruma düşürdüğünü dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönemden kalan ve döviz üzerinden olan borçlarının yükseldiğini söyledi. Başkan Böcek, "Döviz kurundaki artış nedeniyle borç yükümüz 1 milyar 836 milyon lira arttı. Bizden önceki 3 dönem ve 13 senede ödenen dış borç 59. 6 milyon Avro iken, biz sadece son 3 yılda 53. 6 milyon Avro artı 142 milyon TL borç ödedik. Her şeye rağmen çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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