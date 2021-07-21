İYİ Parti, Demokrat Parti ile video konferans yoluyla bayramlaştı
Siyasi partilerde video konferans yoluyla bayramlaşma İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas'ın konuşması Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın konuşması ANKARA - İYİ Parti ile Demokrat Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla video konferans yoluyla bayramlaştı.
Siyasi partilerde video konferans yoluyla bayramlaşma
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas'ın konuşması
Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın konuşması ANKARA - İYİ Parti ile Demokrat Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla video konferans yoluyla bayramlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk