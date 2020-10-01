İYİ Parti'de oy verilmeyecekler listesi krizi büyüyor: 15 milletvekili istifa edebilir

İYİ Parti kurultayında yaşanan 'Oy verilmeyecekler' listesi partide krize neden oldu. 15 milletvekili, listeden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı sorumlu tutarken, topu Meral Akşener'e attı ve "Kalem sizin elinizde, Koray Aydın göreve devam edecekse biz yokuz." dedi.

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultay sonrası başlayan kriz devam ediyor. Kurultaydan sonra ortaya çıkan 'Oy verilmeyecekler listesi' parti içindeki isimlerin birbirleriyle karşı karşıya gelmesine neden olurken, partide bugün kritik bir gün yaşanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında bugün, kurultay sonrası şekillenen genel idare kurulu (GİK) toplanacak.

Toplantının ardından ise partinin en yetkili karar organı olan başkanlık divanı belirlenecek. Kurultay sonrasında adı "oy verilmeyecekler listesinde" yer alan ve listeden Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Koray Aydın'ı sorumlu tutan milletvekilleri, Akşener'in nasıl bir yol izleyeceğini bekliyor.

"KALEM AKŞENER'İN ELİNDE"

İYİ Parti'de bir araya gelen 15 milletvekilinin, Akşenir'in yeni başkanlık divanında Aydın'dan yana oy kullanması durumunda partiden istifa edileceği konuşuluyor. Vekillerin, "Kalem artık Akşener'in elinde. Tercihini ya bizden yana kullanacak ya da Koray Aydın'dan yana kullanacak. Kalemi Akşener kıracak" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Meral Akşener - Koray Aydın

"LİSTE PARTİYİ BÖLMEK AMACIYLA YAPILDI"

15 milletvekilinin, "oy verilmeyecekler listesinin Akşener'in yakın ekibinin tasfiye edilmesi amacıyla yapıldığı" görüşünü dile getirdiği konuşuluyor. Milletvekillerinin söz konusu listenin "partiyi bölmek" amacıyla yapıldığı görüşünde olduğu belirtildi.

Öte yandan görüşmelerde Akşener'in, söz konusu milletvekillerine "bir yanlışlık olduğunu kabul ettiğini, gereğinin yapılacağını da söylediği" ifade ediliyor.

NE OLDU?

Kurultayda, delegelere, oy verilmeyecekler listesi dağıtıldı. Listede İYİ Parti milletvekilleri; İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer ve partili Berna Biçer yer aldı.

Bu arada, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar'ın, parti yönetiminde görev alabileceği, yerine ise Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun geleceği, Dervişoğlu'ndan boşalan koltuğa da Erhan Usta'nın oturabileceği konuşuluyor.