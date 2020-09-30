İYİ Parti'de gerginlik (2) - Yeniden

İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı şehirlerden gelen bir grup partili, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi.

İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı şehirlerden gelen bir grup partili, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. Akşener ile görüştürülmeyen partililer ve güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bir grup İYİ Parti'li, 2'nci Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere 'oy verilmeyecekler' listesi gönderildiği ve atamayla gelenlerin usulsüzlükle il ve ilçe il kongrelerini kazandığı iddialarıyla parti genel merkezi önünde toplandı. Aralarında partiden ihraç edilenlerin de bulunduğu grup, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. Ancak genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti. Grup, daha sonra görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın da gerginlik sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü.

'BİRDEN ÜZERİMİZE SALDIRDILAR'Daha sonra grup adına gazetecilere açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek, içeride darbedildiklerini iddia etti. Yıldırım, "İYİ Parti'nin ilk kurucularıyız. İYİ Parti'de 24 Haziran seçimlerinin ardından partimizde atamalar yapıldı. Atamalar ile gelen insanlar usulsüzlükle il ve ilçe il kongrelerini kazandı. Bize hep 'beklenilsin' denildi. Biz de beklemekten yorulduk. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız var, buraya geldik genel başkanımız ile görüşmek istedik. Görüşmeler sırasında vekilimiz Ümit Dikbayır işaret etti, içerideki herkes bize saldırdı. Lütfü Türkkan bey ile görüştük. Onunla görüşürken birden Ümit Dikbayır geldi, 'Yeter artık görüşme bitti, terk edin burayı' dedi. Birden üzerimize saldırdılar" dedi.'BİZİ BURADA YUMRUKLADILAR'"Bütün illerde atamalar yapılarak 24 Haziran'da usulsüzlükler yapıldı. Bu usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımıza gasbettiler. Biz bu haklarımızı istiyoruz" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gerekirse yargıya gideceğiz. Bizi genel başkan ile görüştürmediler. Burada büyük bir proje var. İYİ Parti'nin büyümesi engelleniyor. İYİ Parti'yi kuranları usulsüzlükler ile dışarıda bıraktılar. Ne olduğu belirsiz kişiler partiye çöktüler. 81 ilde usulsüz seçimler ile il ve ilçe başkanlığına gelen insanlar çoğunlukla yer almaktadır. Genel başkanımızın yanındayız; ama bu yapılanlara da karşıyız. Temsilci olarak illerden geldik. İYİ Parti'nin kurucularını kapı dışarı attılar. Burada yumrukladılar. İYİ Parti kurucularına sesleniyorum; lütfen partinize sahip çıkın, ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ