İyi Aile Babası ne zaman, saat kaçta? İyi Aile Babası 3. yeni bölüm fragmanı izle?

Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası gösterime girmeye başladı. Baş rollerinde Melek Baykal, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü oyuncuların oynadığı İyi Aile Babası'nın 3.yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Peki İyi Aile Babası ne zaman, saat kaçta? İşte İyi Aile Babası yeni bölüm fragmanı!

İyi Aile Babası 3. yeni bölümü ile 17 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyici karşısında olacak. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu yeni dizi İyi Aile Babası 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, İyi Aile Babası'nın yeni bölüm fragmanı

İYİ AİLE BABASI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine'yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.

İYİ AİLE BABASI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet Ali, Aslı'ya yardımcı olmak adına mücadele eder ancak çocukları babalarının seçimlerini konusunda başarısız olduğunu düşünmektedirler. Öte yandan Rıfkı ve Ayfer'ın arasını yapmak için herkes dört bir koldan seferber olmuştur. Araya giren dedektif olayların daha da karışmasına sebep olur.

İyi Aile Babası

Aslı'nın iş yoğunluğundan dolayı Mehmet Ali ev idaresini almayı teklif eder. Ancak Mehmet Ali için bu hiç kolay değildir. Evde cümbüş başlar. Arife ise Rıfkı'nın evlilik meselesi üzerinde kafa yormaya devam eder.

İYİ AİLE BABASI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İyi Aile Babası 3. Bölüm Fragmanı yayında! Oğulcan, ergenliğin vermiş olduğu duygu karmaşasıyla kendisini Tarkan'a benzetir ve Pamuk Ailesi'nin evinde şenlik başlar.

Oğulcan'ın kendisini Tarkan'a benzetmesiyle tüm aile artık yeni bir konunun içindedir. Mehmet Ali, oğlunun ergenlikten nasıl çıkacağını bilemez ve Yağmur'dan destek alır. Diğer yandan Rıfkı, Arife'nin evlilik baskısından bunalır ve yeni plan hazırlar.

Arife küçük bir kaza geçiriyor, herkes ayağa kalkıyor!

Rıfkı evlenmek istediğini yemek masasında Aslı ve Mehmet Ali'ye söyler. Fakat alay konusu olmaktan kurtulamaz. Ayfer ile konuşmaya giden Rıfkı, annesinin başına gelen kazayı öğrenince oldukça şaşırır.

Aslı ise kendisine her fırsatta laf sokan kayınvalidesinin başından ayrılmaz. Arife, Aslı'ya bu kez iyi davranır.

Bir diğer yandan Mehmet Ali, Rıfkı'dan para ister. Rıfkı'nın ise faklı planları vardır.

İyi Aile Babası yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

İyi Aile Babası 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eğer yayınlanırsa Kanal D.com.tr ve Kanal D Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

İyi Aile Babası

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

İyi Aile Babası oyuncuları,

Ana karakterler

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

Yardımcı karakterler

Ayfer (Bahar Süer)

Emre Güney (Berke Üsdiken)

Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)

Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)

Aydan Hemşire (Beste Bereket)

Çilem Hemşire (Rukan Demir)

İYİ AİLE BABASI KONUSU

Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası'nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı'ya aşık olmuş ve sonunda O'nunla evlenmeyi başarmıştır.

Aslı da, Mehmet Ali'yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali'nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana'nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.