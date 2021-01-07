İyi Aile Babası ismi neden değişti? Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası, ilk bölümlerin ardından reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayınca dizinin senaristi değiştirilmişti. İyi Aile Babası ismi neden değişti? Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası, ilk bölümlerin ardından reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayınca dizinin senaristi değiştirilmişti. İyi Aile Babası ismi neden değişti? Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Babam Çok Değişti 7 Ocak 2021'de akşam saat 20.00'de Kanal D'de oynayacaktır.

İYİ AİLE BABASI İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Kanal D'nin yeni başlayan komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası, istenilen reytingleri yakalayamadığı için isim ve senarist değişikliğine gidildi.

Birol Güven'in gelişi ile birlikte dizinin ismi de değiştirildi ve "Babam Çok Değişti" olarak açıklandı. Güldür Güldür Show ile çok sevilen Çağlar Çorumlu'nun yanı sıra Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyoncu, Timur Acar gibi güçlü oyuncuların yer aldığı diziye, Haziran Gecesi dizisiyle tanınan oyuncu Naz Elmas da konuk olacak.

İYİ AİLE BABASI (BABAM ÇOK DEĞİŞTİ) KONUSU NEDİR?

Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına ve annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır.

Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.

Mehmet Ali'nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi olan Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu) Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadındır. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı vermektedir.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

Ana karakterler;

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

Yardımcı karakterler;

Ayfer (Bahar Süer)

Emre Güney (Berke Üsdiken)

Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)

Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)

Aydan Hemşire (Beste Bereket)

Çilem Hemşire (Rukan Demir)