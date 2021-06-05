İvrindi'nin gözbebeği 'Millet Parkı'
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İvrindi'nin gözbebeği 'Millet Parkı'

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Haberler | Güncel

İvrindi'nin gözbebeği 'Millet Parkı' Türkiye'nin ilk millet parklarından birisinin yapıldığı Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, ilçede vatandaşların ilgi gösterdiği millet parkını yeni projeler ile destekleyerek İvrindi'nin gözde alanı haline getirecek.

İvrindi'nin gözbebeği 'Millet Parkı'

BALIKESİR - Türkiye'nin ilk millet parklarından birisinin yapıldığı Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, ilçede vatandaşların ilgi gösterdiği millet parkını yeni projeler ile destekleyerek İvrindi'nin gözde alanı haline getirecek.

İvrindi'de yapılan millet parkı vatandaşların da ilgisini çekiyor. Spor aktivitelerinin yapıldığı ve çocukların oynadığı park büyüklüğü ile de dikkat çekiyor. Millet Parkını anlatan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hepinizin bildiği üzere millet parkları seferberliği başlatılmıştı. Balıkesir'de de ilk yapılanlardan bir tanesi İvrindi Millet Bahçesi. 51 bin dekarlık bir alan. İvrindi için çok güzel bir kazanım oldu. Okullar bölgesinde yapılması ayrıca güzel oldu, vatandaşın da mesire alanı olarak kabul ettiği güzel bir bölge. Burada millet parkı içinde halkımızın dinlenip, eğlenebileceği bir çok unsur bir arada. Özellikle çocuk ve gençlerimize yönelik olarak düzen alındı. Vücut geliştirme aletleri ile spor alanlarımız var. Çocuk oyun parkı grubumuz oluşturuldu kauçuk zemin üzerinde. Günün sıcak olmayan zamanlarında vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. Burası henüz daha tamamlanmadı. Bir kaç ay içinde tamamlanacaktır. Yürüyüş yollarımız oldukça geniş ve vatandaşlarımız sabah ve akşam buraları değerlendiriyor. Biz çok memnunuz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Millet Bahçeleri seferberliğinin ilk adımını burada atmak bizi ayrıca sevindirdi. Gelecekte bir kafeterya olması planlanıyor ve ihtiyaç olarak görülüyor. 107 dönümlük arazide de panayır alanı ve yağlı güreşleri yapmak istediğimiz bir alanımız var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın da desteği ile bir panayır alanı ve yağlı güreş alanı düşünüyoruz. Projeleri çizildi. Tamamlandığında bu noktanın gözde bir alan olacağını söyleyebilirim" dedi.

İvrindi'nin gözbebeği 'Millet Parkı'
İvrindi'nin gözbebeği 'Millet Parkı'
İvrindi'nin gözbebeği 'Millet Parkı'
İvrindi'nin gözbebeği 'Millet Parkı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren

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