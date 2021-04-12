İvana Sert: Nikah pandemi bitince
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İvana Sert: Nikah pandemi bitince

Hürriyet - Haberler | Magazin
İvana Sert: Nikah pandemi bitince

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Gelin Damat Fashion Day 2021, iki gün boyunca Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Gelin Damat Fashion Day 2021, iki gün boyunca Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Moda günlerinde 51 modacının, yeni sezon gelinlik ve damatlık tasarımları sergilendi. Son defilede modacı Pınar Bent'in gelinlikleri İvana Sert, İman Casablanca ve Duygu Çakmak tarafından sunuldu.

Defilenin finalinde ise TV sunucusu Zahide Yetiş, podyuma çıktı. Bent, bu yıl krem rengi gelinliklerin öne çıktığını belirtti. Ayrıca modacı, 3 sağlık çalışanına gelinlik hediye edeceğini açıkladı. Bent'e defilenin finalinde başarılı çalışmaları nedeniyle iki ödül birden verildi. 

İman Casablanca'yı sevgilisi Enis Onat yalnız bırakmadı. Onat evlilikle ilgili "İman şu an oyunculukta hızla ilerliyor. Öncelikli onun kariyeri" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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