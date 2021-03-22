İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Ivana Sert neden yok?
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İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Ivana Sert neden yok?

22.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:03
İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Ivana Sert neden yok?

İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda'nın sevilen jüri üyesi Ivana Sert'in programda yer almaması sonrası izleyiciler İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Ivana Sert neden yok? sorularının yanıtlarını araştırdı. Kemal Doğulu'nun programdan ayrılması sonrası dahil olan isim hakkında araştırmalar sürüyor. İşte merak edilen soruların yanıtları..

Doya Doya Moda All Star konseptiyle devam ediyor. Kemal Doğulu'nun programdan ayrılmasının ardından yeni jüri üyesinin kim olacağı merak edilmişti. Ivana Sert de programda yer alarak büyük beğeni topladı. İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Ivana Sert neden yok?

IVANA SERT DOYA DOYA MODA'DAN AYRILDI MI?

Kemal Doğulu'nun ayrılığı ardından Doya Doya Moda'ya Ivana Sert dahil olmuştu. Daha önce de benzer moda programları gibi projelerde yer alan İvana Sert, jüri üyeleri arasına katılmıştı. All Star sezonunun ilk haftasının tamamlanması ardından Sert'in programa veda ettiği ortaya çıktı. Ayrılıkla ilgili açıklama yapılmadı ancak İvana Sert'in yerine gelen isim belli oldu. All Star'ın yeni jüri üyesi Umut Eker oldu. 22 Mart tarihli bölümde ilk kez yer alan Umut Eker, moda dünyasının tanıdık simalarından biri.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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