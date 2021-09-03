Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı
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Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Tatilini Yunanistan'da sürdüren Ivana Sert, deniz kenarından paylaştığı pozla takipçilerini mest etti. Ünlü manken, paylaşımının altına "Senin yaptıkların dışında hayatın sınırları yok!" notunu düştü.

Bir süredir Sezer Dermenci ile aşk yaşayan Ivana Sert, Yunanistan'ın Vula şehrinde tatiline devam ediyor. Gün boyu denize giren ünlü manken, sahilde verdiği bikinili pozunu sosyal medyada paylaştı.

Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı

"HAYATIN SINIRLARI YOK"

Kısa zaman binlerce beğeni alan Ivana Sert, yaptığı paylaşımın altına ise "Senin yaptıkların dışında hayatın sınırları yok!" notunu düştü.

Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Ünlü mankenin Yunanistan'dan paylaştığı bu poza takipçileri ise yorum yağmuruna tutarak iltifatlarda bulundu.

Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı
Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı
Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı
Emre İliksiz
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Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı - Haberler Magazin
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