İTÜ İşletme Fakültesi Binası Mimari Proje Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

28.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:26

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Tarihi dokuya en uygun projeyi seçtik. Gelecekte, başka yapılarda da bu gibi mimari proje yarışmaları düzenleyeceğiz."

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması için "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde "Serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması" olarak açılan yarışmada 205 proje teslim edildi. Kazananların 8 Aralık tarihinde duyurulduğu yarışmada dereceye giren tasarımların sahiplerine ödülleri 28 Aralık tarihinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende takdim edildi. İlk üç dereceye mimari proje ödülü verilmesinin yanı sıra, 4 satın alma ve 5 mansiyon ödülü de proje sahiplerine takdim edildi. Yarışmada birincilik ödülünü, Mimar Erol Kalmaz, Mimar Kemal Bal ve İnşaat Mühendisi Nuri Karaer'in tasarladığı proje kazandı.

"Tarihi dokuyu gözeten bir proje kazandı"

Seçilen projenin tarihi dokuya uygun proje olduğunu aktaran İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: "Yarışmada katılımcılardan tarihi binayla uyum sağlayan bir proje ortaya koymalarını bekliyorduk. Yarışmaya yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Teslim edilen 205 proje arasından tarihi dokuya en uygun projenin seçildiğini düşünüyorum. Tüm katılan ekiplere, değerli jüri üyelerine özellikle teşekkür ediyorum. Gelecekte, başka yapılarda da bu gibi mimari proje yarışmaları düzenleyeceğiz. Bu sayede ülkemizdeki mimari proje geleneğinin derinleşmesine destek oluyoruz." dedi.

"Maçka Kampüsünün kalbine dokunuş"

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri İTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Lütfihak Alpkan tarafından takdim edildi. Törende konuşan Prof.Dr. Lütfihak Alpkan, "İTÜ Maçka Kampüsü'nün kalbinde yer alacak yeni bir mekân için kazanan proje belli oldu. Tarihi binanın yanında yapılacak proje aynı zamanda kampüsün idari binası da olacak. Kentimizin önemli merkezinde, akademik lisans ve lisansüstü derslerinin de yapılacağı bina, aynı zamanda estetik ve mimari açıdan da önemli bir merkez olacak. Projelerini sunan 205 katılımcıya teşekkür ediyor, yarışmada dereceye girenleri tebrik ediyorum." dedi.

Jüride Özel İsimler

Yarışmanın jürileri arasında mimarlık alanında dikkat çeken işlere imza atan özel isimler de bulunuyor. Söz konusu jüri üyeleri şöyle:

Prof.Dr. Mehmet Karaca, Prof.Dr. Lütfihak Alpkan, Prof.Dr. Murat Gül, Yüksek Mühendis Sis Alkan ve Mimar Ömer Yılmaz danışmanlığında; Mimar Özcan Uygur (Jüri Başkanı), Mimar Melike Altınışık, Mimar Hüseyin Bütüner, Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ve İnşaat Mühendisi Günkut Barka.

Kaynak: Bültenler