İttifak anketine MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6 AK Parti ile ittifaktan memnun değil

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin son yayınladığı ankete MHP seçmenin tavrı damga vurdu. MHP seçmenlerinin yüzde 35.6'sı, Adalet ve Kalkınma Partisiyle oluşturulan Cumhur İttifakı'ndan memnun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

24 HAZİRAN'DA OY VERDİKLERİ PARTİ ÜZERİNDEN SORULDU

Yapılan araştırmanın 'İttifak Memnuniyeti' bölümünde katılımcılara 24 Haziran 2018'de düzenlenen milletvekili seçiminde oy verdikleri partinin bugün kurduğu ittifaklardan memnun olup, olmadığı soruldu.

Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:

Millet İttifakı kanadında sonuçlar

CHP seçmeni:

Memnunum: Yüzde 84.5

Memnun Değilim: Yüzde 11.1

Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 4.4

İyi Parti seçmeni:

Memnunum: Yüzde 74.5

Memnun Değilim: Yüzde 19.9

Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 5.6

Saadet Partisi :

Memnunum: Yüzde 52.3

Memnun Değilim: Yüzde 47.7

AK Parti seçmeni

Memnunum: Yüzde 63.8

Memnun Değilim: Yüzde 22.1

Fikrim Yok-Cevap Yok: Yüzde 0.6

MHP seçmeni

Memnunum: Yüzde 73.9

Memnun Değilim: Yüzde 35.5

Fikrim Yok-Cevap Yok: Yüzde 3.9

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