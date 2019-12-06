: Itır Esen, derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

06.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:55

Moda, müzik, kültür-sanat sahnesi ve popüler hayatın stiliyle fark yaratan isimlerini ödüllendiren ELLE Style Awards ödül töreni geçtiğimiz akşam gerçekleşti.

MİNİ ETEK-CEKET TAKIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği gecede model Itır Esen derin dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile adı uzun süredir aşk dedikodularına karışan ünlü model Itır Esen davette en dikkat çeken isimdi. Esen, mini etek-ceket takımı ile yürekleri hoplattı.

CEKETİN ALTINA İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEDİ

Kıyafet olarak Göğüs dekolteli ceket ve mini etek tercihini yapan Esen'in ceketinin altına iç çamaşırı giymemesi ise çok konuşuldu. Sosyal medya hesabından cesur kıyafetiyle verdiği pozu paylaşan Esen'e binlerce yorum yağdı.

ITIR ESEN KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine devam ediyor. 14 yaşında modellik hayatına başlayan Esen, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan beri en büyük hayali modellik yapmak olan ve birçok dergi ve defilede yer alan güzel mankenin halası ismini de aldığı Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'dir.

Itır Esen, 1.80 olan uzun boyu sayesinde genç yaşta modellik hayatında kendini fark ettirebildi. Spora da ilgi duyan Esen, profesyonel modellik hayatına başladığı zaman spora ara verdi. Spor geçmişine da sahip başarılı model, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi başarılı isimlerin podyumlarında boy gösterdi.

18 yaşında "Miss Turkey 2017" yarışmasında birincilik tacını kazanan tescilli güzel, 15 Temmuz hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı "15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum." yazısı nedeniyle tacını kaybetti ve tacı Aslı Sümen'e geçti.

Tacını kaptırmasının ardından uzun bir süre gündemde yer almayan Esen'in, Acun Ilıcalı'nın kanalında çalışmaya başlaması ve "Survivor" yarışması Youtube kanalında yapılacak program için Ilıcalı ile görüşmeleri sonrası aşk iddiaları ile gündeme geldi.

Şeyma Subaşı'na benzerliği ve iddialar sonrası "Survivor, YouTube projesi üzerine çalışmaya başlayınca Acun Ilıcalı'yla görüşme imkanımız oldu. Haftanın 2-3 günü deneme çekimleri yapıyoruz. Yeni bir proje olduğu için zaten kendisi de yakından ilgileniyor. Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım. Değişik bir ortamı var Acun Medya 'nın... Bunu daha önce çok duymuştum ama bu kadar keyifli olduğunu yaşayınca kendim gördüm." şeklinde konuşması aşk iddialarını kuvvetlendirdi. 2019 Survivor Youtube kanalında Yusuf Akbaş ile program sunuculuğu yaptı.

Haber Videosu