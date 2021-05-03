İtikaf nedir? İtikaf ibadeti nedir, nasıl yapılır?

İtikaf nedir? İtikaf ibadeti nedir, nasıl yapılır sorusu gündeme geldi. Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, mübarek Ramazan'ın bereketinden daha çok nasiplenmek için birçok Müslüman itikafa girmek ile ilgili araştırma yapıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.s) Ramazan ayında, özellikle de Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor. Tam kapanma sebebiyle evlerde olan vatandaşlar evde itikaf olur mu, nasıl olur, itikaf şartları nelerdir sorularına da cevap arıyor.

Bir mescitte ibadet niyetiyle bellikurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiylebaş başa kaldığı itikaf günleri, Ramazanın son günlerinde ifa ediliyor. Modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeterikadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz parçası itikafın, salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarakkullanılan bir odasında da yapılabileceği tavsiye ediliyor.

İTİKAF NEDİR?

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak veibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 günündeyapılıyor. İtikaf, modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetineyeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz bir parçası.

BU YIL İTİKAF YAPILACAK MI?

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyenitikaf, bu ramazanda il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumundamüftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikaf ibadetinde asıl olanın camilerde yapılması olmakla birliktesalgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarakkullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor.

İTİKAF EVDE YAPILIR MI?

İstanbul Müftü Yardımcısı HüseyinDemirhan, "İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalıkgibi mücbir sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescitedindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazıalimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür" dedi.itikafın beş vakit namazkılınan bir mescit veya mescit hükmündeki bir yerde ibadet niyetiyle ve belirlikurallara uyarak, belirli bir süre durmak olduğunu söyledi.

İtikafa girecek Müslümanın akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağında vebazı hallerden temizlenmiş olması gerektiğini belirten Demirhan, "İtikaf, insanınnefsani arzulardan sıyrılmasına ve dünyevi meşgalelerden uzaklaşmasına vesileolur. Böylece kişi, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme ve manevibir ufka erişme imkanı bulur. Vaktini namaz, Kur'an tilaveti, dua, zikir vetefekkür gibi ibadet ve taatlerle değerlendirir." diye konuştu.

Demirhan, itikafa girecek kişinin mescitte yemek yiyip içtiğini,istirahat ettiğini, burada giderilmesi mümkün olmayan zaruri ve doğal ihtiyaçlarıiçin dışarı çıkabildiğini kaydetti.

İhtiyacı giderdikten sonra hemen itikaf mahalline geri dönülmesigerektiğini dile getiren Demirhan, "Yılın herhangi bir zamanında itikafa girmekmümkün olmakla birlikte ramazanın son 10 gününde itikaf daha faziletlidir.Nitekim Allah Resulü, Medine'ye hicretten sonra vefatına kadar ramazanın son 10gününde itikafa girmiş, hanımları ve birçok sahabe de onunla beraber itikafyapmışlardır. Camide itikaf, erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namazkılmak üzere belirledikleri bir odasında itikafta bulunabilirler. Şafi mezhebinegöre ise mescit dışında itikaf caiz değildir." ifadelerini kullandı.

Demirhan önceki yıllarda, İstanbul'da belirlenen camilerde, dünya veTürkiye'nin farklı yerlerinden gelen birçok Müslümanın itikafa girdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle geçen yılMüslümanların camilerde itikafa giremediğine dikkati çeken Demirhan, şöyle devametti:

"Normal dönemlerde itikafın yapıldığı yerin mescit olması esastır.İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık gibi mücbirsebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit edindikleribir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleridoğrultusunda caiz görülmüştür. Bir Müslüman, evinin mescit edindiği bir odasındaitikafa girerek, Kur'an okumak, namaz kılmak, tövbe, istiğfar, dua etmek,Kelime-i Tevhid ve tekbir getirmek, nefis muhasebesi yapmak, Allah'ın varlığıbirliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek, gereksiz söz ve işlerden uzak kalmaksuretiyle Peygamberimizin bu güzel sünnetini ihya edebilir. Şu kadar var kimücbir sebeplerin ortadan kalkması durumunda erkeklerin evde itikaf yapması caizdeğildir."

İTİKAFIN RAMAZANIN SON 10 GÜNÜNDE EDA EDİLMESİ DAHA FAZİLETLİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat FakültesiÖğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Müslüman'ın genelde yaptığı dünya işlerini bir tarafa bırakıp kendi içineyönelmesi, yaratıcısı ile adeta baş başa kalması ve kendisini onun huzurunda birmuhasebeye tabi tutmasının önemli bir kulluk görevi olduğunu belirterek, itikafınbuna imkan ve ortam sağladığını söyledi.

Yaman, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'ın itikaf yapabileceğinibelirterek, yılın herhangi bir zamanında itikafa girmenin mümkün olmakla birliktebu ibadetin ramazanın son 10 gününde eda edilmesinin daha faziletli olduğunuvurguladı.

Hazreti Muhammed'in Medine'de geçirdiği ramazan aylarının son 10gününde bu ibadeti yerine getirdiğini hatırlatan Yaman, şunları kaydetti:

"Özel yönleri ve hükümleri olan bu önemli ibadet cemaatle beş vakitnamaz kılınan bir camide yerine getirilir. İtikafın amacı da bunugerektirmektedir. Zira kişi ancak mescitte dışarıda meşgul eden şeylerdenkendisini soyutlar ve nefsini arzu ve isteklerinden uzak tutup bütün vaktiniibadete ayırabilir. Bu ibadetin evde yerine getirilmesi aynı sonuca ulaştırmaz.Çünkü evde dikkat dağıtıcı ve bu amaca ulaşmayı engelleyen pek çok şeyin varlığısöz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla gerçek anlamda ibadete kapanabilmek içinmescit gibi kişinin her şeyden soyutlanabileceği bir ibadet mekanında bulunmasıönem arz etmektedir. Fakat kadınlar güvenlik, mahremiyet ve benzeri gerekçelerlebu hükümden istisna edilmiştir. Onlar itikafı evlerinin bir köşesinde yerinegetirirler."

"VATANDAŞLAR SALGINLA MÜCADELEYE KATKI SUNMALI"

Yaman, itikafa giren kimsenin yeme, içme, uyku ve diğer ihtiyaçlarınımümkün olduğu takdirde camide tedarik edeceğini, tuvalete gitme, abdest alma vegerekli olduğunda gusletmek gibi doğal ihtiyaçları için ise mescitten dışarıçıkabileceğini aktardı.

Yaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salgın günlerinde itikaf ibadetini aksatmak istemeyen Müslümanlarbunun için ayrılan camileri tercih etmeliler. Zira her camide özel birtakımtedbirlerin alınması mümkün olmayabilir. İtikaf ile kendisini arındırmak isteyenMüslümanlar, dinimize göre kul hakkının Allah hakkından önce geldiğini aslaunutmamalı ve etrafa zarar vermemeye azami özen göstermelidirler. Bu minvaldeDiyanet İşleri Başkanlığımızın yönlendirmelerine mutlaka uymalı ve salgınlamücadeleye katkı sunmalıdırlar. Camide bulunanlar birbirinden uzak köşelerde dahaçok bireysel ibadete yönelmeli, temizliğe her zamankinden daha çok dikkat etmelive toplu müzakerelerden uzak durmalıdır.

Salgın hastalıklar veya karantina uygulaması gibi sebeplerle buibadetin asli şeklinde eda edilememesi halinde Müslümanların, ramazanda kendievlerinde bir köşeye çekilip daha çok namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak,dini bilgilerini artıracak okumalar yaparak, yüce Allah'ı zikir ve tespih ederekibadet hayatlarını sürdürmeleri mümkündür. Böyle bir ibadet her ne kadar gerçekanlamdaki itikafın yerini tam olarak tutmasa da umulur ki kişiye, halis niyetininve ibadet şevkinin karşılığı olarak itikaf sevabı kazandıracaktır."