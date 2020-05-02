İtalyanlar Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokağa çıkmak için bahaneler geliştirmiş

İtalyan Jandarması (Carabinieri) Roma Merkez Bölük Komutanı Binbaşı Fabio Valletta, ülkede yaklaşık iki aydır devam eden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlayıcı tedbirlerin halkın büyük kesimi tarafından anlaşıldığını ancak çeşitli bahanelerle dışarı çıkanlara da rastladıklarını söyledi.

İtalyan Jandarması (Carabinieri) Roma Merkez Bölük Komutanı Binbaşı Fabio Valletta, ülkede yaklaşık iki aydır devam eden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlayıcı tedbirlerin halkın büyük kesimi tarafından anlaşıldığını ancak çeşitli bahanelerle dışarı çıkanlara da rastladıklarını söyledi.

AA muhabiri, başkent Roma'nın en işlek kavşaklarından Venedik Meydanı'nda jandarmanın Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri çerçevesinde yürüttüğü yol kontrol faaliyetlerini görüntüledi.

Roma kent merkezinden sorumlu Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Fabio Valletta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kontrol faaliyetleri, her şeyden önce vatandaşların düzenlemeleri iyi bildiğini doğrulamayı amaçlamaktadır. Vatandaşların mevcut mevzuat ve kısıtlamalara uyup uymadığına yönelik teftişlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yol kontrollerini meydanın stratejik noktalarına kurdukları araçlarla takviye edilmiş kontrol noktalarıyla gerçekleştirdikleri bilgisini veren Valletta, "İnsanlar, ülkenin içinde bulunduğu acil durumu anlamış görünüyor. Yayılmanın durdurulması gerekiyor ancak garip bahaneler kullananlara da rastlamak mümkün." diye konuştu.

Binbaşı Valletta, şunları kaydetti:

"Örneğin bazılarının aynı gün içinde birden fazla süpermarkete gittiklerine şahit oluyoruz. Bunu evden çıkmak için kullandıklarını anlıyoruz. Aynı aile üyelerinin evcil hayvanlarını hava alma bahanesiyle dışarı çıkardığını görüyoruz. Evdeki köpek pek çok kez dışarı çıkmak durumunda kalıyor. Zavallı köpek günde 4-5 kez sokakta turluyor. Sevgilisiyle ya da arkadaşlarıyla buluşmaya gidenler, eczaneye gitmek için çıktığını belirtiyor ama aslında eczaneye hiç gitmiyorlar."

Ülkede yürürlükte olan mevcut mevzuata göre, evden çıkan herkesin geçerli bir nedeni olması gerektiğini dile getiren Valletta, "Bu sağlık için olabilir ya iş içindir ya da acil ihtiyaçlar için dışarıdadır. Dışarıya çıkan kişi, kontrol sırasında bunu kendi doldurduğu izin belgesiyle ile doğrulamakla mükelleftir. Bu kontrol edilen kişi tarafından hazırlanması gereken bir belge. Biz de güvenlik güçleri olarak bunu teyit etmekle yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin çıkardığı yeni kararnameyle 4 Mayıs Pazartesi belli başlı sektörlerde sıkı tedbirlerin gevşetileceği "2.Aşama"nın başlayacağına ilişkin de Binbaşı Valletta, "'2. Aşama' olarak anılan bu dönemin 4 Mayıs'ta başlaması gerekiyor. Aslında bu aşama, insanların tam anlamıyla hareket özgürlüğüne kavuşabileceği anlamına gelmiyor. Mevcut normale göre küçük değişiklikler öngörüyor. Maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafelere uymak koşuluyla daha fazla iş etkinliğine izin verilecek, insanların yakınlarıyla görüşebilmesi için izin verilecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA