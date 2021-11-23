İtalyan üniversiteleri Türk öğrenciler ile online buluşuyor

33 seçkin İtalyan üniversitesi, Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından organize edilen Study in Italy Days etkinliğinde 29 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında Türk öğrencilerle online buluşuyor. İlgili öğrencilere üniversite yetkilileri ile birebir görüşme ve dikkat çekici konularda sunumlara katılma imkanı sunan bu etkinliğe katılım randevu ile ücretsiz olacak.

İtalyan üniversitelerinde İngilizce eğitim dilindeki programların çoğalması sonucu italya'da eğitime ilgi her geçen yıl artıyor. Eğitim kalitesi yüksek ve fiyatları uygun italyan üniversitelerinde Tasarım bölümlerinin yanı sıra artık Tıp, Mimarlık, Mühendislik, Psikoloji ve Ekonomi gibi fakülteler de Türk öğrenciler tarafından çok talep görüyor. Dünya sıralamalarında üst sıralarda olan Politecnico di Milano ve Politecnico di Milano ve Bocconi yetkilileri de bu görüşmelerde hazır bulunacak.

İtalyan Büyükelçiliği ve Konsolosluklarınca desteklenen ve 1995 yılından itibaren İtalyan üniversitelerinin Kayıt Ofisi ve Sınav merkezi olarak hizmet veren Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından organize edilen Study in Italy Days etkinliğinde öğrenciler İtalyan üniversiteleri yetkilileri ile birebir görüşebilecek ve Firenze danışmanlarının yardımı ile hayallerindeki üniversitelerde eğitim alabilecekler. İtalya'da okumak isteyen öğrenciler "www.studyinitalydays.com" sayfasında katılımcı üniversiteler ve bölümleri inceleyerek randevu alabilecek.

STUDY IN ITALY Days 2021 Katılımcı üniversiteler ise şöyle:

"Politecnico di Milano

Rome Business School"