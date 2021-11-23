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İtalyan üniversiteleri Türk öğrenciler ile online buluşuyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İtalyan üniversiteleri Türk öğrenciler ile online buluşuyor

33 seçkin İtalyan üniversitesi, Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından organize edilen Study in Italy Days etkinliğinde 29 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında Türk öğrencilerle online buluşuyor.

33 seçkin İtalyan üniversitesi, Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından organize edilen Study in Italy Days etkinliğinde 29 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında Türk öğrencilerle online buluşuyor. İlgili öğrencilere üniversite yetkilileri ile birebir görüşme ve dikkat çekici konularda sunumlara katılma imkanı sunan bu etkinliğe katılım randevu ile ücretsiz olacak.

İtalyan üniversitelerinde İngilizce eğitim dilindeki programların çoğalması sonucu italya'da eğitime ilgi her geçen yıl artıyor. Eğitim kalitesi yüksek ve fiyatları uygun italyan üniversitelerinde Tasarım bölümlerinin yanı sıra artık Tıp, Mimarlık, Mühendislik, Psikoloji ve Ekonomi gibi fakülteler de Türk öğrenciler tarafından çok talep görüyor. Dünya sıralamalarında üst sıralarda olan Politecnico di Milano ve Politecnico di Milano ve Bocconi yetkilileri de bu görüşmelerde hazır bulunacak.

İtalyan Büyükelçiliği ve Konsolosluklarınca desteklenen ve 1995 yılından itibaren İtalyan üniversitelerinin Kayıt Ofisi ve Sınav merkezi olarak hizmet veren Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından organize edilen Study in Italy Days etkinliğinde öğrenciler İtalyan üniversiteleri yetkilileri ile birebir görüşebilecek ve Firenze danışmanlarının yardımı ile hayallerindeki üniversitelerde eğitim alabilecekler. İtalya'da okumak isteyen öğrenciler "www.studyinitalydays.com" sayfasında katılımcı üniversiteler ve bölümleri inceleyerek randevu alabilecek.

STUDY IN ITALY Days 2021 Katılımcı üniversiteler ise şöyle:

"Politecnico di Milano

Politecnico di Torino

Università Bocconi

Università degli Studi di Bologna

Sapienza – Università di Roma

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Pavia

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università LUISS

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università IUAV Venezia

Università Ca Foscari di Venezia

istituto marangoni

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti

Domus Academy

IED – Istituto Europeo di Design

Accademia Italiana

RUFA - Rome University of Fine Arts

Humanitas University

Università Campus Bio-Medico

Università IULM

Università LUMSA

Università degli Studi di Trento

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Siena

Università degli Studi di Pisa

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi dell'Insubria

Università degli Studi di Macerata

Università degli Studi di Modena Reggio Emilia

Rome Business School"


İtalyan üniversiteleri Türk öğrenciler ile online buluşuyor

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