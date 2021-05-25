İtalya'nın en çok aranan ikinci mafya lideri ve 'Milano'nun kokain kralı' Brezilya'da yakalandı
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İtalya'nın en çok aranan ikinci mafya lideri ve 'Milano'nun kokain kralı' Brezilya'da yakalandı

İtalya'nın en çok aranan ikinci mafya lideri ve 'Milano'nun kokain kralı' Brezilya'da yakalandı
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'nın en çok aranan ikinci mafya lideri olan Rocco Morabito, yıllar süren kaçışın ardından Brezilya'da yakalandı.

İtalya'nın en çok aranan ikinci mafya lideri olan Rocco Morabito, yıllar süren kaçışın ardından Brezilya'da yakalandı. Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta mafyasının liderlerinden olan 54 yaşındaki Morabito, Güney Amerika'dan İtalya'ya kokain kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 30 yıl hapse mahkum edilmişti.

Morabito, Cosa Nostra lideri Matteo Messina Denaro'dan sonra İtalya'nın en çok aranan mafya babasıydı.

Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan Morabito, 1990'larda "Milano'nun kokain kralı" diye anılıyordu. Morabito'nun takma adları arasında, arazi aracı Dkw Munga'dan esinle "U Tamunga" da yer alıyordu.

Rocco Morabito, 23 yıllık kaçışının ardından 2017'de Uruguay'da bir otel odasında tutuklanmıştı.

Uruguay'da 13 yıl kadar sahte kimlikle yaşadığı belirlenen Morabito, iddialara göre kızını gerçek ismiyle okula kaydettirince yakalanmıştı.

Morabito, İtalya'ya iadesi beklenirken 2019'da cezaevinden kaçmıştı. Cezaevinin çatısından kaçan Morabito, o tarihten bu yana aranıyordu.

Uruguay'daki cezaevinden kaçışından yaklaşık 2 yıl sonra İtalyan jandarması, Brezilya güvenlik güçleri, Interpol, ABD'den FBI arasındaki iş birliğiyle Brezilya'nın kuzeyinde olduğu tespit edildi.

'Ndrangheta ve Avrupa'da kokain kaçakçılığı

Morabito'nun dün Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Joao Pessoa kentinde yakalandığı duyuruldu. Operasyonda Morabito ile birlikte 31 yaşındaki İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Vincenzo Pasquino da yakalandı.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese dünkü operasyonda, "en tehlikeli ikinci kaçak olarak görülen Rocco Morabito ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının önde gelen isimlerinden Vincenzo Pasquino'nun adalete teslim edildiğini" söyledi. Lamorgese operasyon için, "uluslararası işbirliğinin olağanüstü bir sonucu" dedi.

İtalya'nın en güçlü mafya yapılanmalarından 'Ndrangheta, Avrupa'da kokain kaçakçılığını büyük ölçüde kontrolü altında tutuyor.

'Ndrangheta, İtalya'da gelir seviyesinin en düşük olduğu ve Avrupa'da işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgelerden Calabria'da doğan bir örgüt. Örgütün başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, silah kaçakçılığı, fuhuş ve gasp gibi faaliyetleri biliniyor.

Etki alanını Calabria dışında İtalya'nın diğer bölgelerine ve birçok Avrupa ülkesine de yayan 'Ndrangheta'nın yıllık gelirinin yaklaşık 50 milyar euro'ya vardığı tahmin ediliyor.

BBC
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