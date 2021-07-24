İtalya'da "Yeşil Geçiş" belgesi protesto edildi

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümetin ülkede sosyal faaliyetlere girişlerde "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren zorunlu hale getirecek olması pek çok kentte protesto edildi.