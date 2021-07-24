İtalya'da "Yeşil Geçiş" belgesi protesto edildi
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümetin ülkede sosyal faaliyetlere girişlerde "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren zorunlu hale getirecek olması pek çok kentte protesto edildi.
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümetin ülkede sosyal faaliyetlere girişlerde "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos'tan itibaren zorunlu hale getirecek olması pek çok kentte protesto edildi.
Milano'nun Duomo Meydanında bir araya gelen binlerce kişi, sık sık "Özgürlük, Özgürlük" şeklinde slogan atarken, "Diktatörlüğe hayır", "Yeşil Geçiş'e hayır", "Yaşasın Anayasa" yazılı dövizler taşıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin