İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi - Haberler
Koronavirüs, İtalya, Güncel

İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, ülkede 6 haftadır süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki düşüş eğiliminin teyit edildiğini açıkladı.

03.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:04
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, ülkede 6 haftadır süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki düşüş eğiliminin teyit edildiğini açıkladı.

İtalya'da 6 haftadır devam eden ve 13 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği "koronavirüs acil durumu"na ilişkin son detayları paylaşan Brusaferro, "Pozitif vakalarda bir düşüş trendi söz konusu. Son haftalardaki veriler de bunu onaylıyor." dedi.

Brusaferro, ülkede virüsün dolaşmadığı alan kalmadığını, sadece bazı yerlerde bunun daha yoğun, bazı yerlerde ise daha seyrek olduğunu söyledi.

Silvio Brusaferro, hastaların ortalama yaşının 62, ölenlerin de yüzde 30'nun kadın olduğunu belirtti.

Brusaferro, virüsün havada asılı kalıp dolaştığına dair ellerinde kanıt olmadığını ifade etti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, de La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, piyasada çok sayıda test kiti bulunduğunu ve iyi olan test kitini tespit etmek gerektiğini belirtti.

Locatelli, virüse karşı kimlerin bağışıklık kazandığını tespit etmek için kanda virüs antikoru taşıma sıklığına (seroprevalans) dair çalışma yapacaklarını, bununla aynı zamanda korona yayılımını harita üzerine dökebileceklerini bildirdi.

"Haftalarca evde kalmamız gerekecek"

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli de katıldığı radyo programında, ülkede 13 Nisan'a kadar uzatılan sıkı karantina tedbirlerine ilişkin, "Paskalya'da evdeyiz. Sonrasında yani 1 Mayıs'ta da evde mi olacağız?" şeklindeki soruya, "Evet, bunun tam olarak böyle olduğuna inanıyorum. Bu belirtilen tarihe kadar mevcut durumun geçeceğini sanmıyorum. Haftalarca evde kalmamız gerekecek." şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Giuseppe Conte'nin önlemlerin kademeli gevşetilmeye başlanacağı aşama olarak tanımladığı "ikinci faz"a da değinen Borrelli, mayıs ortası gibi başlayabileceğini, bunun sağlanacak olumlu sonuçlara bağlı olduğunu belirtti.

Borrelli, enfeksiyonun geri dönüş olasılığının önüne geçmek için güçlü önlem ve sıkı tedbirleri kullanmaya ihtiyaç bulunduğunu dile getirerek, "Şu anda durağan bir durumdayız. İleriyi görmeye ihtiyaç var." diye konuştu.

Öte yandan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede şu ana kadar 10 bini aşkın sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştı. 73'ü doktor, 23'ü hemşire, 27'si de acil servis operatörü olmak üzere 123 sağlık çalışanı virüsten yaşamını yitirdi.

Başbakan Conte'den AB'ye cevap

Başbakan Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in La Repubblica gazetesinde dün yayımlanan mektubunda, koronavirüs acil durumunun başında yalnız bıraktıklarını belirttiği İtalya'dan özür dilemesini değerlendirdi.

Conte, bugün yayımlanan mektubunda, AB'den daha cesaretli ve hırslı adımlar atmasını istedi. Başbakan Conte, "Koronavirüs gibi herkesi etkileyen bu fırtınada sadece İtalya için bir can simidi istemiyoruz. Herkes için sağlam bir Avrupa cankurtaran paketine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İtalya ve İspanya'nın başını çektiği bazı AB ülkeleri, Almanya, Hollanda, Finlandiya'nın bulunduğu diğer üye ülkelerle Kovid-19'un ekonomik etkileriyle mücadelede ortak tahvil (korona tahvil) çıkarılarak yeniden borçlanmaya gidilmesi önerisi konusunda ters düşmüştü.

Von der Leyen de korona tahvil çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirterek, İtalya'nın tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
'Nano teknoloji' maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen turistlik ilçeye 125 bin araç giriş yaptı Haberler
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen turistlik ilçeye 125 bin araç giriş yaptı
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haberler
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı
Magazin Guido Senia Dilan Çıtak Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 18:05:34. #1.15#
title