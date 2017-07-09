İtalya'da Işid'li Terörist Alarmı

İtalyan polisi terör örgütü IŞİD'e üye olduğundan şüphelenilen Çeçen uyruklu bir kişiyi göz altına altığını duyurdu.



38 yaşındaki zanlının 2014 yılında Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de birtakım saldırı olaylarına karıştığı ve şu anda İtalya'nın güneyinde yer alan Foggia adlı şehirde cezaevine konulduğu belirtildi.



Adı açıklanmayan zanlının Grozni'de en 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul kundaklama olayına karıştığı tahmin ediliyor.



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Tags: İslamist İtalya İtalyada Avrupa alarmı Polis IŞİDli Terörizm terörist Gepost: 09 juli 2017