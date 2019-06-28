İtalya: Cenova'da 43 kişiye mezar olan otoyol köprüsü birkaç saat içinde yıkılacak

İtalya'nın Cenova kentinde, geçen yıl kısmen çökmesi sonucu 43 kişinin öldüğü Morandi otoyol köprüsünden geriye kalanlar, birkaç saat içinde yıkım uzmanları tarafından, patlayıcılarla yok edilecek.

Köprünün 4500 ton beton ve çelikten oluşan iki büyük kulesi havaya uçurulmadan önce, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.

Patlama sonrası toz yayılmasını önlemek için kulelerin etrafına su tankları konuldu.

Geçen Ağustos ayında, üzerinde araçlar varken köprünün bir kısmı 45 metre çökmüştü.

Çökmeyle, İtalya'daki altyapı güvenliği tartışmaya açılmıştı.

Morandi otoyol köprüsü, Cenova'da hayati önemde bir yapıydı ve İtalyan Rivierası ile, ülkenin kuzeyi ve Fransa arasındaki A10 otoyol sisteminde bulunuyordu.

Yıkım planı ne ?

Yıkım öncesi, aralarında hamile kadınların ve küçük çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiden, bölgeyi terk etmeleri istendi. Toplamda 3.400 kişi tahliye edildi.

Patlama yerinin 300 metre çapındaki yollar da kapatıldı.

Uzmanlar, kulelerin ve köprünün ayakta kalan kısımların ayaklarına patlayıcılar yerleştirdi.

Patlayıcılar infilak ettiğinde, ince tozun yayılmasını önlemek için 50 metre yüksekliğindeki bir su duvarı oluşturulması için, yapının yanına ve altında su tankları ve torbaları yerleştirildi.

Yıkım ekibi, beton ve çelik kulelerin altı saniyede yerle bir olacağını söyledi.

İtalyan Rai televizyonunda canlı yayımlanacak yıkımı, Başbakan Matteo Salvini ve Başbakan Yardımcısı Luigi di Maio yerinde izleyecek.

Köprüye ne olmuştu?

14 Ağustos 2018'deki yoğun yağışta, Morandi köprüsünün 200 metrelik bir kısmı ve üç destek kulesinden biri, üzerinde yoğun trafik varken çökmüştü.

Alttaki demiryolu hattına, nehire ve bir depoya enkaz düşerken, toplam 43 kişi hayatını kaybetti.

Trajedinin ardından, 1,2 kilometre uzunluğundaki köprüye destek veren çelik çubukların, yıllar içinde yavaş yavaş çürüdüğü ve deniz havasından zarar gördüğü saptanmıştı.

Ricardo Morandi'nin tasarladığı köprü 1967'de tamamlanmış, ancak 2016'da ve 1990'lı yıllarda büyük bir tamirattan geçirilmişti.