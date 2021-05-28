İsviçre'de PKK yandaşlarından Türk iş adamının fabrikasına kimyasal gazlı saldırı

- İsviçre'de PKK yandaşlarından Türk iş adamının fabrikasına kimyasal gazlı saldırı İsviçre'nin Olten kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türk iş adamı Suat Şahin'e ait fabrikaya sprey boya ve kimyasal gazla saldırı gerçekleştirdi.

- İsviçre'de PKK yandaşlarından Türk iş adamının fabrikasına kimyasal gazlı saldırı

BERN - İsviçre'nin Olten kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türk iş adamı Suat Şahin'e ait fabrikaya sprey boya ve kimyasal gazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ertesi günü fabrikaya gelen 9 işçisinin gazdan etkilenerek rahatsızlandığını söyleyen Şahin, İsviçre'nin artık PKK'yı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini ifade etti.

Avrupa'daki terör örgütü PKK yandaşlarının Türk toplumuna yönelik saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Olten kentinde Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Bölge Komitesi üyesi Suat Şahin'in "Gurbet Döner Produktion" adlı fabrikasını hedef aldı. Fabrikanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, PKK yandaşlarının geçtiğimiz Pazar günü yerel saatle 01.05 sıralarında Şahin'e ait fabrikaya gelerek saldırıdan önce kameraları spreyle boyayıp delil bırakmamaya çalıştığı görüldü. Daha sonra fabrikanın kapısını sprey boyayla boyayan PKK yandaşları, camı kırarak içeriye kimyasal madde sıktı.

İş adamı Şahin, kötü koku nedeniyle fabrikanın polis tarafından kordon altına aldığını ve itfaiyenin arandığını belirtti. Saldırının ertesi günü fabrikaya gelen 9 işçinin kokudan etkilenerek rahatsızlandığını kaydetti.

Olay anını anlatan iş adamı Şahin, "Bölücü PKK terör örgütü tarafından fabrikam basıldı. Gece saat 01.05'te geliyorlar, güvenlik kameralarından görüyoruz, önce güvenlik kameralarını boyayla, spreyle kapatıyorlar görüntüleri çıkmasın diye. Daha sonra fabrikanın önünde duran iş kamyonlarımızın camlarını kırıyorlar. Daha sonra fabrikanın bir camını kırarak içeriye kimyasal, zehirli, öldürücü bir gaz atıyorlar" dedi.

"Bu canilerin bir terör örgütü olduğunu artık bilmeleri lazım"

Şahin, "Tamamen bize zarar vermek istiyorlar. Artık bu vahşetin bir son bulması lazım" şeklinde konuştu. İsviçre'nin PKK'yı terör örgütü olarak tanımamasına tepki gösteren Şahin, "Özellikle Avrupa ülkelerinin artık bunu görmesi lazım. Bu canilerin bir terör örgütü olduğunu artık bilmeleri lazım. Bunları normal bir dernekmiş gibi yutturmaya kalkmasınlar. Burada çalışan 9 işçimin canına kast etmek istediler. Çünkü gerçekten attıkları gaz, sanırım ilk defa bu yönetimi kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bizler burada ekmeğini kazanmak için gurbete gelmiş insanlarız. Kimseye değmiyoruz, dokunmuyoruz. Biz doğduğumuz vatanımız Türkiye'miz, doyduğumuz ikinci vatanımız İsviçre'mizi seviyoruz. Ama güvenlik güçlerinin de bizim can güvenliğimizi sağlamak zorunda olduklarını da bilmelerini istiyorum" dedi. Terör örgütü PKK yandaşlarının daha önce de farklı sivil toplum kuruluşlarına benzer şekilde saldırdığını ifade eden Şahin, özellikle Türk toplumunun önde gelen isimlerinin hedef alındığını dile getirerek bu durumun kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

İsviçre'nin PKK'yı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini söyleyen Şahin, "Artık Avrupa ülkeleri, özellikle İsviçre bunların bir terör örgütü olduğunu anlamalılar ve terör örgütü listesine almalılar" şeklinde konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz 29 Nisan'da ise İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu merkez binasının posta kutusuna terör örgütü PKK'lılar tarafından patlamaya hazır bomba bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı