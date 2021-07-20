İsveç'teki gurbetçilerden memleketleri Kulu'ya 195 kurban yardımı
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İsveç'teki gurbetçilerden memleketleri Kulu'ya 195 kurban yardımı

İsveç'teki gurbetçilerden memleketleri Kulu'ya 195 kurban yardımı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

İsveç'te yaşayan gurbetçiler, memleketleri Konya'nın Kulu ilçesine, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 195 küçükbaş hayvan bağışladı.

İsveç'te yaşayan gurbetçiler, memleketleri Konya'nın Kulu ilçesine, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 195 küçükbaş hayvan bağışladı.

İsveç'te faaliyet gösteren Avrupalı Kululular Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kulu İsveç Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, gurbetçilerin yardımlarını ilçeye ulaştırıyor.

İsveç ile Kulu arasında yardım köprüsü haline gelen iki dernek, Kurban Bayramı dolasıyla bu yıl da İsveç'te yaşayan gurbetçilerin gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kulu İsveç Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cafer Tayyar Ünlü, konuya ilişkin açıklamasında, böyle bir derneğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ünlü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz de seve seve 2020 yılında faaliyetlerimize başladık. İsveç'teki vatandaşlarımız sağ olsun yardımlarını aktarıyorlar. Biz de buradaki ihtiyaç sahipleri ailelere dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Derneğimizin esas kaynağı İsveçli gurbetçilerimiz. Sağ olsunlar onlar varsa biz de burada varız. Bir bütünün parçalarıyız. İlgileri ve alakaları çok iyi. Dernek olarak öğrencilere kıyafet desteği, ev yapanlara malzeme, gıda kolileri gibi yardımlar da gerçekleştiriyoruz. Bu bayramda 195 kurbanlığımız var, kesip ailelere teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünlü, bağış yapan hayırseverlere teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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İsveç'teki gurbetçilerden memleketleri Kulu'ya 195 kurban yardımı - Haberler
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