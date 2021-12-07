İsveç heyeti, yaşlılık çalışmaları için Muratpaşa'da

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, yaşlılık çalışmalarıyla İsveç Kalkınma Ajansı ( Sida ) ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü'nden (RWI) temsilci ve araştırmacılarını ağırladı. İsveç heyetiyle Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) toplantı düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi, bugün sayıları 4'e ulaşan Yaşlı Evleri ve Yaşlı Meclisi projeleriyle yaşlılık alanında sürdürdüğü çalışmaları paylaşmak için İsveç Kalkınma Ajansı (SİDA) ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü'nden (RWI) temsilci ve araştırmalarını ağırladı.

ASSİM'de gerçekleşen toplantıda İsveç heyetiyle birlikte Yaşlanma Çalışmaları Derneği, Akdeniz Üniversitesi'nden araştırmacılar, Muratpaşa Belediyesi yetkilileri ve Yaşlı Meclisi'nden 3 temsilci katıldı. Toplantıda insan hakları, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik, yaş dostu çevreler konularında gerçekleştirilen çalışmalar sunuldu. Yaşlıların kentte yaşadığı sorunlar ve Yaşlı Meclisi'nin oluşum süreci ve çalışmaları anlatıldı. Toplantının ardından İsveç heyeti, Muratpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. - ANTALYA