İstismarların önlenmesi ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde internette çocuklara yönelik istismarların önlenmesi ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda internet ortamında çocukların cinsel istismarının önlenmesi konusu daire amirleri ile gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, "İletişimin önemli bir aracı olan internetin giderek yaygınlaştığı günümüzde, çocukların internet ortamında cinsel istismarları büyük bir problem teşkil etmekte. Küresel bir sorun olan söz konusu suçla mücadeleyi sağlayacak tedbirlerin uluslararası işbirliği çerçevesinde alınmasının önem taşıdığı ve uluslararası işbirliğinin artmasıyla internet üzerinden çocuk istismarına karşı yürütülen mücadelenin daha da etkin hale geleceği bilinmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA

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