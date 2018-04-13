İstirahat Kabininde Kalp Krizi Geçiren Otobüs Şoförü Öldü

Burdur'da şehirler arası otobüs şoförlüğü yapan Yakup Değirmenci, istirahat kabininde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Burdur Otogarında park halinde olan otobüsünü alıp Isparta - İstanbul seferini yapmak için Burdur'a gelen Değirmenci, Kütahya'da dinlenmek için istirahat kabinine girdi.

Burdur'da geldiklerinde arkadaşları Değirmenci'yi uyandırmak için kabine baktı. Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları, olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini ve polisi çağırdı.

Sağlık ekipleri Değirmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Değirmenci'nin burada otopsisi yapıldı.

Ön otopsisinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 48 yaşındaki 3 çocuk babası Değirmenci'nin cenazesi, ailesi tarafından memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine götürüldü.

Hayatını kaybeden şoförün ağabeyi Hüseyin Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin arkadaşının otobüsüne bindikten sonra Sakarya'nın Pamukova ilçesinde rahatsızlandığını, bir ağrı kesici ilaç alıp kabinde biraz uyuyacağını arkadaşlarına söylediğini ifade etti.

Mola yerinde kardeşinin kendisini uyandırmamalarını arkadaşlarına söylediğini kaydeden Değirmenci, şunları kaydetti:

"Mola yerinde uyandırmıyorlar, en son Burdur'a yaklaşırken kaptan muavine diyor ki 'Yakup kaptanı uyandır. Burdur'a yaklaştık.' demiş. Muavin de kaldırmak için gittiğinde gözleri açık bir şekilde görmüş. Bunun üzerine gelip kaptana demiş ki 'Yakup kaptan gözleri açık bir şekilde uyur gibi hiç kımıldamıyor.' demiş. Sonra arabayı durduruyorlar, görüyorlar ki vefat etmiş. Bir özel ambülansla kardeşimi morgdan alacağız, Tosya'ya götürüp yarın öğlen gibi toprağa vereceğiz. Kardeşimi çok seviyordum, ani bir ölüm oldu. Allah gani gani rahmet eylesin."