İstinaf, Hatice'nin katiline müebbet hapis cezasını onadı
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İstinaf, Hatice'nin katiline müebbet hapis cezasını onadı

İstinaf, Hatice'nin katiline müebbet hapis cezasını onadı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis ceza alan Gökhan Çınar'ın (32) avukatlarının Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.

ANTALYA'da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis ceza alan Gökhan Çınar'ın (32) avukatlarının Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi. 1'inci Ceza Dairesi, sanığın cezasını onadı. Dosya Yargıtay'a gönderilecek.

Olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Çınar, polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Çınar'ın evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü görüldü.

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Çınar'ın 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Çınar'ın ilk ifadesinde, "Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım" dedi. Polis Gökhan Çınar ile olay gecesi aynı evde olan kız kardeşi Ü.Ç. ve sevgilisi S.A.'yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Gökhan Çınar ve Ü.Ç. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ü.Ç., tutukluluğa yapılan itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.Gökhan Çınar, yargılandığı Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın pişmanlık duymaması nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi. Tutuksuz 2 sanığın ise beraatına karar verildi.Sanık avukatları, verilen cezayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Cezaya itiraz eden avukatların talebini esastan reddeden 1'inci Ceza Dairesi, yargılamanın usulüne uygun yapıldığını belirterek, verilen ömür boyu hapis cezasını onadı.

Dosyanın Yargıtay'a gönderileceği öğrenildi.


İstinaf, Hatice'nin katiline müebbet hapis cezasını onadı
İstinaf, Hatice'nin katiline müebbet hapis cezasını onadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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