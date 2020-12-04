İstiklal caddesine giriş yasak mı? İstiklal Caddesi'ne girişlerde kaç kişi alınacak?

İstanbul'un en meşhur ve kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'ne girişler, karara göre fiziki engellerle kontrol altına alınacak. Peki caddeye girişler nasıl olacak, kaç kişi alınacak..

İstanbul'un en meşhur ve kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'ne girişler, karara göre fiziki engellerle kontrol altına alınacak. Peki caddeye girişler nasıl olacak, kaç kişi alınacak..

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi başkanlığında düzenlenen olağanüstü toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi.

Toplantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı.

İSTİKLAL CADDESİNE GİRİŞLER DURDULACAK MI?

Buna göre 2 Aralık saat 10.00'dan geçerli olmak üzere İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan kısmının girişlerinin fiziki engellerle kontrol altına alınacağı, kontrol altına alınacak kısmının uzunluğunun 1500 metre, ortalama genişliğinin 14 metre ve toplam alanının 21000 metrekare olması nedeniyle her 3 metrekareye 1 kişi, toplam 7000 kişinin bu alanda aynı anda bulunabileceği açıklandı.

Caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda kişilerin caddeye girişini durdurulacağı bildirildi.

İSTİKLAL CADDESİNDE YASAKLAR NASIL UYGULANACAK?

İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak kişilerin gidiş yönüne göre yolun sağından yürümelerine, cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde kişilerin kolluk ve zabıta tarafından uyarılmasına karar verildi.

Cadde üzerinde izinli seyyar satış yapan kestane, simit vb. satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçların geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınacağı açıklandı.

Caddede bulunan 63 ara sokağın da aynı şekilde denetleneceği belirtildi.

İSTİKLAL CADDESİNE GİRİŞLER NASIL OLACAK?

7 bin kişinin bulunmasına izin verilen İstiklal Caddesi'nde karekod uygulamasına geçiliyor.

Caddeye giren ve çıkan vatandaşların sayılarının belirlenmesi için belirli aralıklar ile konulan karekodlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile okutulacak.

Telefondan İstiklal Caddesi'nden, Tünel'den veya Taksim Meydan'dan giriş yaptığınızda ekran okutulduğunda aynı zamanda bir kişi olarak sisteme dahil olunacak. Çıkış yapıldığında da okutulularak 7 bin sayısı muhafaza edilecek.

Ziyaretlerini tamamlayan alışverişini tamamlayan vatandaşların dışarı çıkmaları konusunda sık sık uyarılar yapılacak.

ÇALIŞANLAR İSTİKLAL CADDESİNE NASIL GİRECEK?

İstiklal Caddesi'nin girişlerine bariyerler konuldu. Kişi limiti aşıldığı takdirde polis bu girişleri insan trafiğine kapatacak.

İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 308 işyerinde 5 binin üzerindeki çalışan, caddeye alınacak 7 bin kişiye dahil edilmedi.