: İstihdam fuarında, idlib şehitleri burukluğu

28.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:31

İstihdam fuarında, İdlib şehitleri burukluğu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Manavgat'ta İş Var' istihdam fuarı açılışında, İdlib şehitleri ve yaralılarının burukluğu yaşandı.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, oda ve sivil toplum kuruluşları başkanları, protokol ve kalabalık bir topluluk katıldı. Suriye'nin İdlib kentinde dün gece gerçekleştirilen hain saldırıda 33 askerimizin şehit olması ve 32'sinin de yaralanması nedeniyle açılış programı çok kısa tutuldu. Kurdele kesimi yapılmayan fuarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, dün akşam saatlerinden bu yana Türkiye'nin yüreğinin yandığını söyledi. Sezgin, '33 şehidimize, 33 kahramanımıza Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Büyük Türk milleti devleti ve milletiyle hainlere gereken dersi verecektir. Türkiye teröre karşı mücadelede hem içerde hem dışarda terörün hedeflerini yok etme gayretini gösteriyor ama hainler de boş durmuyor. Dün Türkiye'nin yüreğini kanattılar. Türk milleti gereken cevabı sonuna kadar sürdürecektir" dedi.

'EKONOMİDE DE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

İstihdam fuarının bir hedefinin de ekonomik terörün üstesinden gelmek olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Sezgin, 'Nasıl teröre karşı başarılı olacaksak ekonomide de güçlü olmak zorundayız. Türkiye güçlü oldukça zalimlere meydan okuyacaktır. Güçlü olmayanın yolu da ekonomik savaşta topyekün başarılı olmaktır. İstihdam seferberliği bu amaçla yapılmaktadır. İstihdam seferberliğinde ilçemiz Manavgat beşinci yılında. Bu fuarlarımız insanlarımıza iş bulmak ve istihdama katkı sağlamak için çaba gösteriyor. Bu fuarımız sayesinde iş piyasasında arz ve talep bir araya gelerek insanların iş bulmasını sağlıyor" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR GECE DEÇİRDİK'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de 33 askerin şehit edilmesi nedeniyle zor bir gece geçirdiklerini belirterek, 'Gönlümüz dilerdi ki coşkuyla, heyecan içinde, geleceğe umutla bakar bir şekilde bu etkinliğimize start verelim ve bir neticeye ulaştıralım ama son derece zor bir gece geçirdik. Hepimizin gerçek anlamda yüreği yandı, hepimizin dua ettiği, bu acının çoğalmadığı, şehitlerimizin artmadığı bir sabah olur diye hepimiz dua ettik" dedi.

'AÇ KALACAKSAK KALALIM'

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ise 'Yüreğimiz yanıyor, 33 şehidimiz var, gazilerimiz var. Allah rahmet eylesin, cennetleri mekan olsun, Peygamber efendimize komşu olsunlar. Yaralı gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletine sabrı cemil niyaz ediyorum. Her şeye rağmen bunun kökü kazınmalı, Türk milletine Türkün askerine uzanan bu eller, kollar kırılıncaya kadar nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya gidilmeli. Bunun sonucunda aç kalacaksa kalalım. Bunun karşılığı mutlaka verilmeli" dedi.

Kaynak: DHA

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