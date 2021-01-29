İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?
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İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?

29.01.2021 21:16 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:35

Bugün, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bu istifaları, "Saray Operasyonu" diyerek tanımlarken, Çelebi sert bir yanıt verdi ve "Bizi itham eden Sayın Özgür Özel, açıkça soruyorum, Menemen'i kim sattı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak partinin politikasını eleştiren ve duydukları rahatsızlıkları dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili olarak değerlendirme yaparken, 3 vekili hedef göstererek istifaları, "Saray Operasyonu" olarak tanımladı.

İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in 'Saray operasyonu' sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?

"MENEMEN'İ KİM SATTI"

Özel'in bu ifadesine tepki gösteren Çelebi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelebi, "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn. Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim" dedi.

İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in 'Saray operasyonu' sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?

"SARAY OPERASYONU ARIYORLARSA MENEMEN'E, URLA'YA BAKSINLAR"

Bu açıklamalarından sonra yeni paylaşım yapan Çelebi, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in istifa değerlendirmesi istifa gerekçelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. AKP FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpaslardan cezaevine girmiş biri olarak bana iftira atamazlar. Bir saray operasyonu arıyorlarsa Menemen'e, Urla'ya baksınlar" ifadelerini kullandı.

İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in 'Saray operasyonu' sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?

MENEMEN OLAYI NE?

Eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanırken, belediyede başkan vekilliği için oylama yapıldı. Uzun süren oylama sürecinde CHP'li aday vekillik için seçilirken, AK Parti bu duruma itiraz etti ve son oylamada AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belediye başkanlığına vekillik yapacak isim oldu.

İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in 'Saray operasyonu' sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?

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