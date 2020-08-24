İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler arasında Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir konu hakkında neler dedi?
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İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler arasında Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir konu hakkında neler dedi?

Televizyon Sunucusu, Gazeteci ve Yazar olan Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir çalışmaları neler?

İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler arasında Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir konu hakkında neler dedi?
24.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:25

Çoğu kişinin bildiği Cüneyt Özdemir, sosyal medyada bu sıralar en çok arananlar listesinde kendine yer buldu. Youtube üzerinden içerik üreten Cüneyt Özdemir kimdir?

CÜNEYT ÖZDEMİR KİMDİR?

8 Şubat 1970'te, Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

1990'dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı, 32. Gün haber programında 8 yıl zarfında genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. 1993'te British Council bursu ile Londra'da kaldı. ATV ana haber bülteni içinde "Cüneyt'in Büyüteci" başlıklı bölümü hazırladı. Bir yıl süreyle Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı.

1996'dan itibaren uluslararası savaş bölgelerinden muhabirlik yaptı. Lübnan-İsrail sınırından, Kuzey Irak'tan ve Afganistan'dan haberler ve programlar hazırladı.

1999'da CNN Türk'ü kuran kadronun içerisinde yer aldı. 2003'te Irak işgalini muhabir olarak izedi.

2000 yılından beri, bir dönem Soner Yalçın ile birlikte sunduğu "5N1K" başlıklı haber programını hazırlayıp sunmaktadır. Günlük yayınlanan "5N 1K" başlıklı haber programı, Türkiye'nin bütün saygın ödüllerini topladı. 3 kez Altın Kelebek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Mahmut Dikerdem Ödülü, iki kez Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından "Oradaydım" "En iyi belgesel Tv oscarı" ve "5N 1K" da "CNN Türk TV Oscar"ı ödülünü aldı.

İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler arasında Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir konu hakkında neler dedi?

3 Kasım 2014 tarihinden itibaren Kanal D ana haber bülteninin sunuculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi ve 7 Ağustos 2015'te görevinden ayrıldı. Aynı yıl "Sezen'li Yıllar" adlı konser serisinin yönetmenliğini de yaptı.

2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Bir Millet Direniyor" ve New York izlenimlerini yazdığı "Suskunluk Dağının Zirvesinde" kitaplarını yayınladı. CNN Türk kanalının New York temsilciliğini üstlendi ve New York'ta kaldı.

2017 yılında Rıza Sarraf davasını başladığı ilk günden son güne kadar mahkeme salonunda takip etti ve duruşmalar ardından yaptığı canlı yayınlar ve hazırladığı özel dosyalarla olayı haberleştirdi. Özdemir, New York'ta takip ettiği Rıza Sarraf davası ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "en iyi TV haber programcısı" ödülünü kazandı.

2018 yılında "Günebakan: Yaz güneşinde kurutulmuş kelimeler" adında deneme kitabını yayınladı.

2019 yılının başında Venezuela'daki iç karışıklığı ve darbe girişimini takip etmek için Karakas'a gitti ve Nicolas Maduro ile bir mülâkata imza attı.[6] Özdemir bu röportajıyla Nicolas Maduro'nun darbe girişiminden sonra görüştüğü ilk muhabir oldu.

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında dünya gündemini yorumladığı yayınlar yapmaya devam ediyor.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık konu ile ilgili şunları söyledi;

Deniz Zeyrek ve Cüneyt Özdemir isimlerinin de konuşulduğunu iddia eden Özışık "Deniz Zeyrek uygun, Cüneyt Özdemir düşünsenize Fatih Portakal'ın yerine gelecek ve yorumlar yapacak. Olur mu bilmem? Doğan'ın aklından Cüneyt geçer mi? Geçer. Cüneyt böyle bir şeye girişmez." ifadelerini kullandı.

İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler arasında Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir konu hakkında neler dedi?

FATİH PORTAKAL YERİNE KİM GEÇECEK?

Medya kulislerinde Fatih Portakal'ın yerine geçmesi olası 4 isim var;

- İsmail Küçükkaya

- Selçuk Tepeli

- Deniz Zeyrek

- Cüneyt Özdemir

CÜNEYT ÖZDEMİR ÇALIŞMALARI NELER?

Belgesel

Kız Kulesi Efsanesi

Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni

Festival

Araba Sevdası

Herkesin Babasının Anlatacak Bir Hikâyesi Var

Paranın Serüveni

Suya Vurulan Altın Kelepçe

Dizi

Sağır Oda (yapımcı)

Kurtlar Vadisi (Konuk Oyuncu 60.bölüm)

Tv programı

32. Gün

5N1K

Siyaset Meydanı

Soruyorum

Fark Yaratanlar

Sıra Dışı Bir Gün

Kitap

Komutan'ın Şüpheli Ölümü, 'Eşref Bitlis Olayı' - İletişim yayınları

Ruh Hali - Parantez yayınları (Denemeler)

Reytingsiz Sohbetler

Kız Kulesi Efsanesi

Düşsesi (Denemeler)

Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim (Irak işgali)

Flu (Denemeler)

Cehennem Kafesi (Guantanamo)

Ah Benim Yarım Aklım (Şiir)

Önemli İşler Dairesi

Eğlencesini Yitiren Ülke

Suskunluk Dağının Zirvesinde

Bir Millet Direniyor: 15 Temmuz Tanıklıkları

Günebakan: Yaz Güneşinde Kurutulmuş Kelimeler

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