İsteyene trendler, isteyene ürün inceleme

1) BAŞARILI HİKAYE ANLATICILIĞIBarış Özcan (5.23M abone)Daha önce Adobe'de satış müdürü olarak çalışan Barış Özcan, 2015'ten beri teknoloji, tasarım ve sanat temalı videolar çekiyor.

1) BAŞARILI HİKAYE ANLATICILIĞI

Barış Özcan (5.23M abone)

Daha önce Adobe'de satış müdürü olarak çalışan Barış Özcan, 2015'ten beri teknoloji, tasarım ve sanat temalı videolar çekiyor. Bilim ve teknoloji meraklılarına ışık tutan videoların olduğu kanalın 5 milyonu aşkın abonesi var. Barış Özcan'ı ağırlıklı olarak Z Kuşağı takip ediyor. Zehra Öney "Kanalın en büyük özelliği video hangi konuda olursa olsun başarılı bir hikaye anlatıcılığıyla ürünü sunması" diyor.

2) ANLAŞILIR DİLDE ÜRÜN DENEYİMİ

Mert Gündoğdu (64.9K abone)

Teknolojik ürün incelemeleri alanında Apple ürünler, aksesuarlar, lensler, kulaklıklar ve daha birçok konuda bilgilendirici videolar var. Her türlü kullanıcının anlayacağı dilde ürün deneyimleri ve tavsiyeleri bulmak mümkün. YouTube kanalının 65 bin abonesi ve 10 milyon izlenmesi bulunuyor. Zehra Öney, Derya Divrikli ve Timur Sırt teknoloji meraklılarına bu kanalı öneriyor.

3) TRENDLERİ TAKİP EDİYOR

Mesut Çevik (257K abone)

2000'den bu yana teknoloji editörlüğü yapıp pek çok cihazı yakından inceleme fırsatı yakalayan Çevik, YouTube kanalında yeni ürünleri inceliyor ve teknoloji politikaları hakkında görüşler paylaşıyor. Selim Öztürk "Kanalında ürün incelemeden öte durum değerlendirmesi yapıyor ve teknoloji sektörünün trendini yakından takip ediyor" diyor.

4) EĞİTİCİ İÇERİKLER

Hardware Plus (285K abone)

'Türkiye'nin teknoloji satın alma rehberi' sloganıyla yayımlanan teknoloji dergisi ve site, YouTube'dan ürün inceleme ağırlıklı yayın yapıyor. Ersin Akman liderliğindeki kanal, yenilikler üzerine sohbetler, ürün incelemeleri, segmente göre ürün karşılaştırmaları ve oyun inceleme videoları sunuyor. 285 bin abonesi, 100 milyon izlenmesi var. Erdal Kaplanseren'in tavsiyesi.

5) 'TOZLU RAFLAR' ARASINDA

TeknoSeyir (362K abone)

En köklü teknoloji kanalları arasındaki Teknoseyir, Levent Pekcan ve Murat Gamsız liderliğinde hazırlanan videolar sunuyor. Web sayfasının yetersiz kalması üzerine YouTube'a geçen ekip aynı zamanda 'Tozlu Raflar' adıyla eski bilgisayar ve konsol tanıtımları da yapıyor. Derya Divrikli öneriyor.

6) EĞLENCELİ ÜRÜN İNCELEMELERİ

iPhonedo (600K abone)

Gerçek adı Faruk Korkmaz olan teknoloji blogger'ı iPhonedo takma adıyla farklı platformlara içerikler oluşturuyor. İngilizce kanalıyla da dünya genelinde takipçisi olan iPhonedo, kanalında eğlenceli ürün incelemelerine ve oyun videolarına yer veriyor. Timur Sırt'ın tavsiyesi.

7) DETAYLI VİDEOLAR

Popular Science TR (110K abone)

Dünyanın en ünlü bilim dergisi Populer Science'ın Türkiye YouTube kanalında uzay teknolojisinden bilimsel gerçeklere merak edilen birçok soru, anlaşılması kolay ve detaylı videolarla yanıtlanıyor. CHIP Online Yayın Yönetmeni Cenk Tarhan bu kanalı öneriyor.

8) SADE ANLATIM

Kerem Enginar (90K abone)

Teknoloji yayınlarında uzun süre çalışıp ardından kendi YouTube kanalına ağırlık veren Kerem Enginar, ürün inceleme videolarıyla tanınan bir isim. Elektronik ürünleri yakından inceleyen ve sade anlatımıyla dikkat çeken Enginar, çok yeni olmasına rağmen kısa sürede abone sayısını 90 bine ulaştırdı. Selim Öztürk'ün tavsiyesi.

9) DENEYİMLİ EDİTÖRDEN...

Shiftdelete (1.53M abone)

Deneyimli teknoloji editörü Hakkı Alkan önderliğindeki Shiftdelete, aylık 30 milyona yakın sayfa gösterim değerleriyle Türkiye'nin en büyük teknoloji sitelerinden biri. Kanalda ürün inceleme, uzun kullanım testi, röportajlar ve ofis içerisinden görüntüler yayımlanıyor. Erdal Kaplanseren bu kanalı öneriyor.

10) SAĞLAMLIK TESTLERİ

Webtekno (3.18M abone)

Teknoloji sitesi Webtekno takipçilerine YouTube kanalından da ulaşıyor. Trendler üzerine yayımladığı videolarıyla dikkat çekiyor. Kanalda Webtekno usulü sağlamlık testleri, oyun ve ürün incelemelerinin yanı sıra 'Bitcoin nedir? Nasıl alınır? Kripto para nedir?' gibi soruların cevapları da var. Zehra Öney'in tavsiyesi.

Kaynak: Hürriyet