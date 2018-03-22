İşten Çıkartılan Arkadaşları İçin Eylem Yaptılar

Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Metal Sendikası üyeleri, Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikadan işten çıkartılan işçiler için eylem yaptı. Fabrika önünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fabrikadan çıkartılan Türk Metal Sendikası üyesi 3 işçi için sendika üyeleri fabrika önüne yürüyerek gelerek sloganlar eşliğinde protestoda bulundular ve basın açıklaması yaptı. Tes-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Nakif Yılmaz yaptığı konuşmada, "Bu fabrikada bu yörenin Bafra'nın 180 tane emekçisi çalışıyor. Ama işverenlerimiz bizi insan onuruna yakışır çalışma yasasını bize çok görüyorlar. Sendikaya üye olduk diye performans kriterlerini göz önünde tutarak bugün için 3, duyumlarımıza göre birçok daha arkadaşımızın işten atılacağı söyleniyor. Bu özel sektörün para kazanma hırsına dur demek zorundayız. O yüzden Türk Metal Sendikası burada örgütlendi, toplu sözleşme yapmak için yetki mücadelesini başlattı ama işverenlerimiz buna engel olmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta sonu Cumhurbaşkanımız Samsun'a geliyor. Bu olayı gerekirse Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyacağız. Artık işverenlerimiz aklını başına almak zorunda. Bu işten atılan arkadaşlarımız bir an önce geri alınmak zorunda. Biz Türk-İş olarak ailemize, çocuğumuza bu yörede yaşayan tüm işçi arkadaşlarımız topyekun Samsun'dan buraya geleceğiz. Gerekirse burada çadır kurup bekleyeceğiz. Bunun sorumluları aklını başına bir an önce almalı. Bu daha başlangıç. Mücadele daha şiddetli sürecek" dedi.

Türk Metal Sendikası Samsun Bölge Temsilcisi Yusuf Kurd da, "Biz bu yola çıktığımızda arkadaşlarımızın büyük sorunları vardı. Sosyal imkanları çok düşük, sürekli işten atılmalar ve İŞKUR'dan adam alınmalar. Bu işçiler bıkkınlık içindeydiler ve çare olarak bizi gördüler. Biz de Türk Metal Sendikası olarak elimizde olan gücümüzle arkadaşlarımıza desteğimizi verdik. Burada çalışan 181 kişiden 141 arkadaşımızı teşkilatımıza katarak yetki başvurusunda bulunduk. Bu süre aşamasında 3 arkadaşımızı feda ettik. Bu 3 arkadaşımız için yaptığımız emek mücadelesi zaferle sonuçlanacak" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri sloganlar eşliğinde fabrika önünden ayrıldılar. - SAMSUN